2024-09-08 11:42:00 Mustafa Kemal ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözünü nasıl reddetmiş?
Tarihi vesikalardan araştırarak Mustafa Kemal’in “Ordunun bir teğmeni kadar olgunlaşamamış olunmasının hayretleri içerisindeyim. Elbette Ordu şahısların peşlerinde olacak kadar küçülemez… Kara ordumuz Mustafa Kemal değildir ve hiçbir zaman da olmamalıdır, asla olmamalıdır beyler.” Sözlerini yazısına konu eden tarihçi Mustafa Armağan Harp okulu öğrencilerinin “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sözünü yine Mustafa Kemal’in sözleriyle çürüttü. İşte o yazı…