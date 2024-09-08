Mustafa Kemal ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözünü nasıl reddetmiş?

Geçen Çarşamba günü bu köşede yazdığım yazıda şöyle demiştim: “Şahsî kanaatim, bu sloganın, törende ‘Başkomutanınız olarak konuşuyorum’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir cevap olduğu yönünde. ‘Biz seni değil, Mustafa Kemal’i başkomutan tanıyoruz’ demektir bu.” En ufak bir kıpırdanmayı bile ciddiye almak zorundayız dostlar. İtaatsizlik, disiplinsizlik ve kurallar ile emir-komuta zincirinin dışına çıkma yolundaki en ufak bir girişimin en ağır şekilde cezalandırılmasını gerektiren gözbebeğimiz bir kurumdan bahsediyoruz sonuçta. Yoğurdu üfleyerek yemek boynumuzun borcudur. Bugün kılıç çeken yarın silah da çeker. Yakın tarihimizde görülmemiş şeyler değildir bunlar. Bu arada korsan yeminden sonra atılan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganına da dikkat çekmemiz gerekir.