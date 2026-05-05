Alevler arasında çığlıklar attı, babası kurtaramadı: Otizmli Türk kızının feci sonu!

TAHSİN HAN - Hollanda’nın Oldenzaal kentinde hafta sonu bir evde çıkan yangında 15 yaşındaki otizmli Aysima Tiriş hayatını kaybetti. Kız çocuğunu kurtarmak için babası ve komşuların büyük çaba gösterdiği ancak başarılı olamadığı belirtildi. Aysima için pazartesi günü Fatih Camii’nde cenaze namazı kılındı. Genç kızın cenazesi Türkiye’de defnedilmek üzere yola çıktı. Yerel gazetelerin aktardığı bilgiye göre yangın, Tiriş ailesinin ikamet ettiği Frederik van Eedenstraat’taki evin birinci katında meydana geldi. Evin üst katında genç kızın kaldığı odada saat 15.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanı fark eden komşuların uyarısı üzerine anne Nuran ve baba Şeref Tiriş ile komşular hızla müdahale etmeye çalıştı. AD gazetesine konuşan Betül adlı komşu, eşinin dumanı evin ön kısmında fark ettiğini, ailenin ise o sırada arka tarafta bulunduğunu söyledi. Komşu ve babanın birlikte üst kata koşarak öğle uykusunda olan genç kızı kurtarmaya çalıştığı ancak o sırada odanın tamamen alevler içinde kaldığı belirtildi. Sokakta bulunan diğer komşuların da yangını söndürmek için çaba sarf ettiğini aktaran AD gazetesi, merdivenle odaya ulaşılmaya çalışıldığını ancak alevlerin hızla yayıldığını, bahçe hortumuyla yapılan müdahalenin de sonuç vermediğini yazdı. Olay yerindeki bir görgü tanığı, çığlıklar atan kızını kurtarmak için babanın defalarca içeri girmeye çalıştığını ve bu sırada yaralandığını belirtti.