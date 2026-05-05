Alevler arasında çığlıklar attı, babası kurtaramadı: Otizmli Türk kızının feci sonu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alevler arasında çığlıklar attı, babası kurtaramadı: Otizmli Türk kızının feci sonu!

Hollanda’nın Oldenzaal kentinde 15 yaşındaki otizmli Türk kızı Aysima Tiriş öğle uykusunda yangına yakalandı. Alevlere arasında çığlıklar atan talihsiz kızı babası yaralanma pahasına kurtaramadı. Ülke yasa boğulurken genç kızın cenazesi Giresun’a getiriliyor.

TAHSİN HAN - Hollanda’nın Oldenzaal kentinde hafta sonu bir evde çıkan yangında 15 yaşındaki otizmli Aysima Tiriş hayatını kaybetti. Kız çocuğunu kurtarmak için babası ve komşuların büyük çaba gösterdiği ancak başarılı olamadığı belirtildi. Aysima için pazartesi günü Fatih Camii’nde cenaze namazı kılındı. Genç kızın cenazesi Türkiye’de defnedilmek üzere yola çıktı. Yerel gazetelerin aktardığı bilgiye göre yangın, Tiriş ailesinin ikamet ettiği Frederik van Eedenstraat’taki evin birinci katında meydana geldi. Evin üst katında genç kızın kaldığı odada saat 15.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanı fark eden komşuların uyarısı üzerine anne Nuran ve baba Şeref Tiriş ile komşular hızla müdahale etmeye çalıştı. AD gazetesine konuşan Betül adlı komşu, eşinin dumanı evin ön kısmında fark ettiğini, ailenin ise o sırada arka tarafta bulunduğunu söyledi. Komşu ve babanın birlikte üst kata koşarak öğle uykusunda olan genç kızı kurtarmaya çalıştığı ancak o sırada odanın tamamen alevler içinde kaldığı belirtildi. Sokakta bulunan diğer komşuların da yangını söndürmek için çaba sarf ettiğini aktaran AD gazetesi, merdivenle odaya ulaşılmaya çalışıldığını ancak alevlerin hızla yayıldığını, bahçe hortumuyla yapılan müdahalenin de sonuç vermediğini yazdı. Olay yerindeki bir görgü tanığı, çığlıklar atan kızını kurtarmak için babanın defalarca içeri girmeye çalıştığını ve bu sırada yaralandığını belirtti.

ÇOK ÜZÜCÜ VE SARSICI: Oldenzaal Belediye Başkanı Patrick Welman, olayı “çok sarsıcı ve üzücü” olarak nitelendirdi. Welman, “Bu olay toplumumuzu derinden etkiledi. Özellikle yakınlarını kaybedenler ve çevrede yaşayanlar için çok ağır bir durum. Düşüncelerim hayatını kaybeden çocuğun yakınlarıyla ve bu olaydan etkilenen herkesle birlikte” dedi. Belediye Başkanı ayrıca zor şartlar altında görev yapan acil yardım ekiplerine teşekkür etti.

BABA, HASTANEDEN CENAYE GELDİ: Oldenzaal Fatih Camii’nde pazartesi günü gerçekleştirilen cenaze törenine şehir sakinlerinin yanı sıra çevre kentlerden de çok sayıda kişi katıldı. Gelderlander’ın haberine göre aile yakınları, arkadaşlar, komşular ve destek olmak isteyen çok sayıda kişi camide bir araya geldi. Hastaneden yeni taburcu edilen anne ve baba da törende hazır bulundu. Baba, kızını kurtarmak için verdiği mücadeleden kalan yanık izleriyle ve eli sargılı haldeydi. Mahalle sakinleri sabah saatlerinde ailenin evinin önüne çiçekler bıraktı. Oldenzaal Belediye Başkanı Patrick Welman da camiye gelerek aileye destek verdi. Welman, töreni “yürek parçalayan bir durum” olarak nitelendirdi. “Benim de çocuklarım var. Onlardan birini böyle kaybetme düşüncesi insanı derinden sarsıyor” dedi. Belediye başkanı, kentte güçlü bir dayanışma örneği sergilendiğini vurgulayarak, “Sadece aile ya da cami cemaati değil, tüm mahalle ve çevre bölgelerden insanlar burada. Bu çok etkileyici” ifadelerini kullandı.

CENAZE GİRESUN’DA DEFNEDİLECEK: Aysima’nın cenazesinin Türkiye’de defnedileceği belirtildi. Belediye, cenazenin en kısa sürede Türkiye’ye götürülmesi için gerekli tüm resmi işlemleri üstleneceğini açıkladı. Savcılık, yangınla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından cenazeyi pazartesi günü aileye cenaze töreni ve defin için teslim etti. Savcılıktan yapılan değerlendirmede olayın “talihsiz bir kaza” olduğu ifade edildi. Cenazenin Giresun’da toprağa verilmek üzere yola çıktığı belirtildi.

AİLEYE GEÇİCİ KONUT SAĞLANACAK: Yaşanan yangın Tiriş ailesinin evini oturulamaz hale getirdi. Belediye, ailenin evine dönmesinin şu an mümkün olmadığını, bu nedenle geçici bir konut sağlanması üzerinde çalışıldığını duyurdu. Belediye Başkanı Welman, ailenin eski eve dönmek isteyip istemediğinin henüz bilinmediğini belirterek, bu konunun ilerleyen süreçte görüşüleceğini söyledi.

