Alevler arasında çığlıklar attı, babası kurtaramadı: Otizmli Türk kızının feci sonu!

BABA, HASTANEDEN CENAYE GELDİ: Oldenzaal Fatih Camii’nde pazartesi günü gerçekleştirilen cenaze törenine şehir sakinlerinin yanı sıra çevre kentlerden de çok sayıda kişi katıldı. Gelderlander’ın haberine göre aile yakınları, arkadaşlar, komşular ve destek olmak isteyen çok sayıda kişi camide bir araya geldi. Hastaneden yeni taburcu edilen anne ve baba da törende hazır bulundu. Baba, kızını kurtarmak için verdiği mücadeleden kalan yanık izleriyle ve eli sargılı haldeydi. Mahalle sakinleri sabah saatlerinde ailenin evinin önüne çiçekler bıraktı. Oldenzaal Belediye Başkanı Patrick Welman da camiye gelerek aileye destek verdi. Welman, töreni “yürek parçalayan bir durum” olarak nitelendirdi. “Benim de çocuklarım var. Onlardan birini böyle kaybetme düşüncesi insanı derinden sarsıyor” dedi. Belediye başkanı, kentte güçlü bir dayanışma örneği sergilendiğini vurgulayarak, “Sadece aile ya da cami cemaati değil, tüm mahalle ve çevre bölgelerden insanlar burada. Bu çok etkileyici” ifadelerini kullandı.