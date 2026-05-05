  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne şişede durduğu gibi duruyor ne de midede! Sekülerlerin milli içeceği bu kez çocukları vurdu Tatlılara neden tuz eklenir? Bakın sebebi neymiş 'Kurmadık şehir bırakmayacağız' diyen Haluk Bayraktar Türkiye için en büyük tehlikeyi açıkladı Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar! AFAD acı bilançoyu açıkladı: Fırtına ve sağanak 2 can aldı Alevler arasında çığlıklar attı, babası kurtaramadı: Otizmli Türk kızının feci sonu! Tokat’ta tarihi sürpriz: ‘Çingene Kızı’ benzeri mozaik bulundu Eurofighter Typhoon'da olay Türkiye gelişmesi: Görenler 'bu iş bitti' dedi Siyonistlere büyük şok: Avrupa'nın dört bir yanından tepki!
Teknoloji-Bilişim
16
Yeniakit Publisher
Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar!

Dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden biri olan Baykar, SAHA EXPO 2026’da, K2 Kamikaze İHA ile akıllı dolanan mühimmatlar Mızrak ve Sivrisinek ilk kez görücüye çıkaracak.

#1
Foto - Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar!

SAHA EXPO 2026 BAŞLADI! Türkiye’nin insansız sistemler teknolojisindeki öncü kurumu Baykar, Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na geniş bir ürün yelpazesiyle çıkarma yapıyor. Baykar, beş gün sürecek fuar boyunca hem İstanbul Fuar Merkezi (İFM) iç alanında hem de dış sergileme alanında en yeni platformlarını ve yerli üretim alt sistemlerini dünya savunma kamuoyuna tanıtacak.

#2
Foto - Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar!

K2 MIZRAK VE SİVRİSİNEK İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR! Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini düşük maliyetli ve feda edilebilir bir mimariyle birleştiren K2 Kamikaze İHA, modern harp sahasındaki sürü operasyonları için yeni nesil bir vurucu güç sunuyor. Sınıfın en büyüğü olan K2, 200+ kg faydalı yük kapasitesi ve teknolojisiyle yoğun elektronik harp ortamlarında bile stratejik hedefleri etkisiz hale getirmek üzere optimize edildi.

#3
Foto - Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar!

1000 KİLOMETREYİ AŞIYOR! 1000 kilometreyi aşan menzili ve 40+ kg faydalı yük kapasitesiyle derin operasyonlarda stratejik bir kuvvet çarpanı olan Mızrak, yapay zekâ destekli otonom vuruş yetenekleriyle donatıldı. Taktik seviyedeki operasyonlar için esnek ve akıllı bir çözüm sunan Sivrisinek, dinamik çatışma ortamlarında keşif ve imha görevlerini tek bir gövdede birleştiriyor.

#4
Foto - Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar!

Yapay zekâ destekli tam otonomiye sahip olan akıllı dolanan mühimmatlar Mızrak ve Sivrisinek, GNSS’ten bağımsız olarak yapay zekâ ile güçlendirilmiş görsel konumlandırma yeteneğiyle en zorlu coğrafyalarda dahi yüksek hassasiyetle hedefleri bularak angaje olabiliyor

#5
Foto - Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar!

KIZILELMA, AKINCI, BAYRAKTAR TB3 VE TB2 SAHNEDE İstanbul Fuar Merkezi’nin iç alanında Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, sahip olduğu geniş milli mühimmat yelpazesiyle sergilenecek.

#6
Foto - Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar!

TB 2 VE AKINCI TİHA'DA SERGİLENİYOR Dış alanda ise dünya harp doktrinlerini değiştiren Bayraktar TB2 SİHA, kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyetine sahip dünyanın ilk SİHA’sı olan Bayraktar TB3 ve çok sayıda farklı mühimmat seçeneğiyle donatılan Bayraktar AKINCI TİHA sahnede olacak.

#7
Foto - Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar!

AKINCI TİHA

#8
Foto - Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar!

KEMANKEŞ 1 VE KEMANKEŞ 2 Bayraktar AKINCI TİHA sahnede olacak. Sergilenecek platformlar arasında yapay zekâ tabanlı mini akıllı seyir füzeleri KEMANKEŞ 1 ve KEMANKEŞ 2 yer alacak.

#9
Foto - Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar!

GÖRÜNTÜLEME VE HARİTALAMA TEKNOLOJİLERİ Baykar’ın dikey entegrasyon vizyonu çerçevesinde kendi bünyesinde geliştirdiği elektro-optik sistemler de fuarın odak noktalarından biri olacak. BG125, BG135, BG160 ve BG180 Gimbal Kamera Sistemleri, BLD serisi lazer işaretleyiciler ve yüksek çözünürlüklü veriler üreten Bayraktar Hızlı Haritalama Podları da ziyaretçilerle buluşacak

#10
Foto - Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar!

BAYKAR SATIN ALMIŞTI FUARDA SERGİLENECEK Ayrıca Bayraktar Teknoloji Azerbaycan da Baykar standında yaptığı çalışmaları anlatacak. Stantta 2025’te Baykar tarafından alınan İtalyan Piaggio Aerospace’e aiti P.180 Avanti EVO ve MPA (Deniz karakol uçağı) büyük boy modelleri ile Baykar ve Leonardo ortaklığıyla kurulan LBA Systems’in geliştirme çalışmaları yürüttüğü LEOSS-T elektro-optik kamera sistemi sergilenecek.

#11
Foto - Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar!

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 5 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek SAHA 2026 Açılış Töreni’nde yapacağı konuşmayla fuarın startını verecek. Fuar süresince Baykar, yerli ve yabancı paydaşları, kamu kurumları ve savunma sanayiinin öncü firmalarıyla bir araya gelecek. Bu kapsamda Türkiye’nin teknolojik derinliğini artıracak ve savunma ekosistemini güçlendirecek çeşitli stratejik iş birliği anlaşmalarına imza atılması planlanıyor.

#12
Foto - Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar!

İHRACAT ŞAMPİYONU Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin ?’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

#13
Foto - Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar!

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

#14
Foto - Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar!

KÜRESEL TEHDİTLER VE YENİ HARP DOKTRİNİ Korumacılık ve Ticaret Savaşları: Dünyanın serbest ticaret illüzyonundan uyandığını belirten Bayraktar; gümrük savaşları ve tedarik zinciri kırılmalarının, milli üretimi bir ekonomik tercihten ziyade bir beka meselesi haline getirdiğini vurguluyor. Değişen Harp Doğası: Ukrayna örneği üzerinden, modern savaşın artık teknoloji ile endüstriyel kapasitenin birleşimi olduğunu; özellikle dron kullanımının 127 kat artmasıyla askeri doktrinlerin otonom sistemler üzerinden yeniden yazıldığını ifade ediyor.

#15
Foto - Düşman nereden geldiğini anlamayacak! İlk kez görücüye çıkıyorlar!

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA PERFORMANSI VE 2026 HEDEFLERİ Yerlilik ve İhracat: 2000'lerin başında olan yerlilik oranının ?’e ulaştığını hatırlatarak, 2026 yılı için 13 milyar dolarlık bir ihracat hedefi koyuyor. Teknoloji Merkezi: Tü​rkiye’nin artık sadece parça değil; akıllı mühimmat, SİHA ve savaş gemisi gibi yüksek teknoloji ihraç eden bir "oyun kurucu" olduğunu vurguluyor./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bülent Arınç'tan şaşırtmayan ziyaret
Gündem

Bülent Arınç'tan şaşırtmayan ziyaret

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, İBB Başkanvekili CHP'li Nuri Aslan’ı ziyaret etti.
Gece yarısı yaşananlar ortaya çıktı! Özgür Özel’e Pedro Sanchez şoku
Siyaset

Gece yarısı yaşananlar ortaya çıktı! Özgür Özel’e Pedro Sanchez şoku

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in uçağı teknik arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yapmıştı. Bu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sanc..
Saadet'in 86 milyona 'Oh be' dedirtecek cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
Gündem

Saadet'in 86 milyona 'Oh be' dedirtecek cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan’ın önceki gün bir televizyon programında sarf ettiği "Öyle bir Cumhurbaşkanı adayımız var ki, ismi duyul..
Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı
Gündem

Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul’a getirildi. Haval..
Siyonist plan: Batı’ya bebek Türkiye’ye köpek!
Gündem

Siyonist plan: Batı’ya bebek Türkiye’ye köpek!

Bosch’un Avrupa’da ‘kalabalık aile’, Türkiye’de ise ‘köpek anneliği’ vurgulayan reklamları büyük tepki topladı. Batı kendi nüfusunu korumak ..
Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’
Gündem

Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23