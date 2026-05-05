Türkiye savunmada tüm dengeleri altüst edecek: 8 milyar dolarlık imza an meselesi
AA Giriş Tarihi:

Türkiye savunmada tüm dengeleri altüst edecek: 8 milyar dolarlık imza an meselesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, büyük bir ihracatın kapıda olduğunu söyleyerek tüm kamuoyunu heyecanlandırdı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlayacak. Fuar kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan SSB Başkanı Haluk Görgün, 2018 yılında 5 bin metrekare bir alanda 12 ülkeden toplamda 180 firmayla başlayan SAHA Expo'nun 2024 yılında 121 ülke ve 100 binin üzerinde katılımcıya ulaştığını anımsattı.

SAHA 2026'da yükselen grafiğin devam ettiğine değinen Görgün, "Bu sene yaklaşık 121 bin metrekare stant alanı kullanımı var. 200'e yakın delegasyon katılacak. 800'ün üzerinde bu delegasyonlarla beraber gelen resmi katılımcımız olacak." dedi. Görgün, fuar alanında sistemli bir yerleşim olduğuna dikkati çekerek, "Burada yeşil bir halı var. Ona biz 'yeşil yol' diyoruz. 'Yeşil yol'un da belli odak noktaları ve meydanları var. O meydanlarda büyük şirketlerimiz var. O büyük şirketlerimizin etrafında da büyük şirketlerimizle beraber çalışan alt yükleniciler, yan sanayiler mevcut. Dolayısıyla her bir şirket kendi ekosistemiyle beraber katılıyor." şeklinde konuştu.

SAHA İstanbul'un savunma ve havacılık alanında Avrupa'daki en büyük kümelenme olduğuna dikkati çeken Görgün, SAHA'nın toplam 1300'ün üzerinde üyesi olduğunu söyledi. Görgün, SAHA'nın KOBİ ana yükleniciler ve alt yükleniciler arasındaki tedarik zincirinin güçlendirilmesi, etkileşiminin artırılması ve yeni ürünlerin yerlileştirmesinde Savunma Sanayii Başkanlığına destek olma anlamında önemli bir yer teşkil ettiğini vurguladı.

SAHA İstanbul'un önemli faaliyetlerinden bir tanesinin de SAHA MBA programı olduğuna dikkati çeken Görgün, "SAHA'nın en önemli faaliyetlerinden bir tanesi de SAHA Expo. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Savunma Sanayii İcra Kurulu'nda aldığı kararların imzaya hazırlanan kısımları ve projelerinin büyük bir kesimini bu etkinlik boyunca duyuruyor olacağız. Burada büyük projelerimiz var. Aynı zamanda şirketlerimizin iş geliştirme faaliyetlerinin sonucunda oluşacak önemli ihracat sözleşmeleri de imzalanacak." ifadelerini kullandı.

Görgün, son 20 yıl içinde savunma sanayisinde yüzde 80'lerin üzerinde bir yerlilik oranına ulaşıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Sadece bir alanda değil, kara, hava, deniz, denizaltı ve uzay gibi savunma deyince akla gelebilecek tüm alanlarda ürün ve platform geliştiren bir ülkeyiz. Sadece platformların kendilerini değil, platformların içinde yer alan alt sistemleri, bununla beraber mühimmatları, lojistik sistemleri geliştiren ve kendi ihtiyacını karşılamakla birlikte dost ve müttefiklerin kullanımına kazan kazan oluşturabilecek bir yaklaşımla da sunan bir çalışma sistematiğimiz mevcut." Türkiye'nin 185 ülkeye ihracat yaptığını ve 230'un üzerinde ürün ihraç ettiğini belirtren Görgün, ihracat yaptıkları ülkelerden yeni taleplerin gelmesinin sundukları hizmetten duyulan memnuniyeti gösterdiğini anlattı.

Görgün, Türkiye'nin geçen sene (savunma ve havacılık sanayisinde) 10,5 milyar dolarlık ihracat rekorunu yakaladığını hatırlatarak, yeni hedeflere kararlı adımlarla yürüdüklerinin altını çizdi.

SSB Başkanı Görgün, savunma sanayisindeki büyümenin yansımalarını SAHA'da da gördüklerinin altını çizerek, bu yıl da ihracattaki ivmelenmenin artarak devam ettiğini söyledi. Yılın ilk 4 ayında 7 milyar dolara yaklaşan bir ihracat sözleşmesi imzalandığını anlatan Görgün, "Tabii bu fuarla beraber o da artacak. Yaklaşık 8 milyar dolarlık bir sözleşmenin bu fuar sürecinde imzalanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

