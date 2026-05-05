Türkiye savunmada tüm dengeleri altüst edecek: 8 milyar dolarlık imza an meselesi

Görgün, son 20 yıl içinde savunma sanayisinde yüzde 80'lerin üzerinde bir yerlilik oranına ulaşıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Sadece bir alanda değil, kara, hava, deniz, denizaltı ve uzay gibi savunma deyince akla gelebilecek tüm alanlarda ürün ve platform geliştiren bir ülkeyiz. Sadece platformların kendilerini değil, platformların içinde yer alan alt sistemleri, bununla beraber mühimmatları, lojistik sistemleri geliştiren ve kendi ihtiyacını karşılamakla birlikte dost ve müttefiklerin kullanımına kazan kazan oluşturabilecek bir yaklaşımla da sunan bir çalışma sistematiğimiz mevcut." Türkiye'nin 185 ülkeye ihracat yaptığını ve 230'un üzerinde ürün ihraç ettiğini belirtren Görgün, ihracat yaptıkları ülkelerden yeni taleplerin gelmesinin sundukları hizmetten duyulan memnuniyeti gösterdiğini anlattı.