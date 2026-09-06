Hayvanat bahçesinde dehşet anları: Timsah çalışanı böyle öldürdü!
Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de bir doğal yaşam parkında çalışan, beslediği bir timsah tarafından öldürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de bir doğal yaşam parkında çalışan, beslediği bir timsah tarafından öldürüldü.
ABC News Australia platformunun haberine göre başkentteki "Port Moresby Adventure Park" vahşi yaşam parkında, çitlerle çevrili alanda bulunan timsah, kendisini besleyen çalışana saldırdı.
Sosyal medyada paylaşılan videoda, saldırı anları ve havuzun kenarına tutunan çalışana çevredekilerin yardım ettiği görüldü.
Olayın görgü tanığı Gibson John, çalışanın timsahı beslerken saldırıya uğradığını belirterek, "Timsah, tavuğu çite getiren adama saldırdı ve onu havuza çekmeye çalıştı. O sırada yardım edemedik ama ambulansı aramayı başardım." dedi.
Ulusal basında, "Port Moresby Adventure Park" vahşi yaşam parkında düzenli olarak timsah besleme gösterileri düzenlendiği ve park personelinin sürüngenlerle yakın etkileşim kurduğu kaydedildi.
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