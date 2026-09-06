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Hayvanat bahçesinde dehşet anları: Timsah çalışanı böyle öldürdü!

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Hayvanat bahçesinde dehşet anları: Timsah çalışanı böyle öldürdü!

Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de bir doğal yaşam parkında çalışan, beslediği bir timsah tarafından öldürüldü.

#1
Foto - Hayvanat bahçesinde dehşet anları: Timsah çalışanı böyle öldürdü!

ABC News Australia platformunun haberine göre başkentteki "Port Moresby Adventure Park" vahşi yaşam parkında, çitlerle çevrili alanda bulunan timsah, kendisini besleyen çalışana saldırdı.

#2
Foto - Hayvanat bahçesinde dehşet anları: Timsah çalışanı böyle öldürdü!

Sosyal medyada paylaşılan videoda, saldırı anları ve havuzun kenarına tutunan çalışana çevredekilerin yardım ettiği görüldü.

#3
Foto - Hayvanat bahçesinde dehşet anları: Timsah çalışanı böyle öldürdü!

Olayın görgü tanığı Gibson John, çalışanın timsahı beslerken saldırıya uğradığını belirterek, "Timsah, tavuğu çite getiren adama saldırdı ve onu havuza çekmeye çalıştı. O sırada yardım edemedik ama ambulansı aramayı başardım." dedi.

#4
Foto - Hayvanat bahçesinde dehşet anları: Timsah çalışanı böyle öldürdü!

Ulusal basında, "Port Moresby Adventure Park" vahşi yaşam parkında düzenli olarak timsah besleme gösterileri düzenlendiği ve park personelinin sürüngenlerle yakın etkileşim kurduğu kaydedildi.

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