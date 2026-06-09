  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gücümüzü çaresiz kabul ettiler! Eski düşman hatasından vazgeçip Türkiye’yi olay çağrıyı yaptı Ülkede YLCT alarmı verildi: 'Türkiye bir hazırlık yapıyor' diyerek duyurdular Muş'ta dehşet anları! Polise silahlı saldırı Türkiye'nin savunma devi satışa çıkarıldı: Herkesin aklında aynı soru var Muş'ta cinnet getiren şahıs dehşet saçtı! Kardeşini vurup eve kapanan saldırgan Özel Harekat operasyonuyla paketlendi! FBI, FIFA Dünya Kupası öncesi alarma geçti Engin Uzun'un "Üç Harem: Mekke, Medine, Kudüs" sergisi açıldı Dünyanın en büyük arı oteli! Guinness rekoru Türkiye’ye geldi GENAR anketinden muhalefete soğuk duş! Ekonomik algı operasyonlarına rağmen AK Parti arayı açıyor! Edirne'de meralık alanda korkutan yangın! İtfaiye ekipleri alevlerin önünü kesmek için zamanla yarıştı!
#1
Foto - Muş'ta dehşet anları! Polise silahlı saldırı

Valilikten yapılan açıklamada, olayın saat 16.00 sularında Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldiği belirtildi.

#2
Foto - Muş'ta dehşet anları! Polise silahlı saldırı

Psikolojik rahatsızlığı bulunan E.S'nin, aralarında çıkan tartışma sonucu kardeşi B.S'yi ateşli silahla yaraladığı belirtilen açıklamada, hayati tehlikesi bulunan B.S'nin olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

#3
Foto - Muş'ta dehşet anları! Polise silahlı saldırı

Olayın ardından ikametine giren E.S'nin çevreye ve görevli güvenlik güçlerine ateş açmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, "Şüpheli, bina sakinlerinin can güvenliğini tehdit ederek giriş ve çıkışları engellemiştir. Bunun üzerine bölge güvenlik çemberine alınmış, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirler süratle uygulanmıştır." ifade edildi.

#4
Foto - Muş'ta dehşet anları! Polise silahlı saldırı

E.S'nin müzakere girişimlerine karşılık vermediği ve çevresine yönelik silahlı saldırgan tutumunu sürdürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

#5
Foto - Muş'ta dehşet anları! Polise silahlı saldırı

"Saat 21.00 sularında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrollü müdahalede bulunulmuştur.

#6
Foto - Muş'ta dehşet anları! Polise silahlı saldırı

Müdahale sırasında şüpheli şahsın ateş açması sonucu bir polis memurumuz sağ ayağından yaralanmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

#7
Foto - Muş'ta dehşet anları! Polise silahlı saldırı

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde şüpheli şahıs etkisiz hale getirilmiş, olay kontrol altına alınmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akit Medya’ya linç girişimi! Özgür hedef gösterdi, kudurmuş militanlar saldırdı
Gündem

Akit Medya’ya linç girişimi! Özgür hedef gösterdi, kudurmuş militanlar saldırdı

CHP'li Özgür Özel’in aylardır kürsülerden hedef gösterdiği Akit Medya, Ankara’da çirkin bir saldırıya uğradı. TBMM önünde görevini yapan Aki..
TBMM'de gece yarısı alarmı! 6 bin kişilik kaos patlayabilir!
Siyaset

TBMM'de gece yarısı alarmı! 6 bin kişilik kaos patlayabilir!

CHP Grup Toplantısı öncesi tansiyon yükseldi. Saat 13.30'da yapılacak toplantıda hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkacağını..
"Gelinlik" vurgunu! Dudak uçuklatan fiyatlar yetmedi, şimdi de bu parası çıktı
Gündem

"Gelinlik" vurgunu! Dudak uçuklatan fiyatlar yetmedi, şimdi de bu parası çıktı

Yuva kuracak gençlerin zora sokan gelinlik fiyatları dudak uçuklatmaya devam ederken bir skandal daha patlak verdi. Kiraları bile cep yakan ..
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e hezimet salvosu! Kendi ilan ettiği genel seçim provasında sandığa gömüldü!
Gündem

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e hezimet salvosu! Kendi ilan ettiği genel seçim provasında sandığa gömüldü!

CHP içindeki koltuk kavgaları ve mahkeme krizleri tüm hızıyla sürerken, fonlu medyanın ve kliklerin önde gelen isimlerinden Yılmaz Özdil, Öz..
İran resmi haber ajansı paylaştı: Boom boom Tel Aviv!
Dünya

İran resmi haber ajansı paylaştı: Boom boom Tel Aviv!

İran’ın resmi haber ajansı Tasnim, İran’dan fırlatılan ve terör devleti İsrail’in Tel Aviv kentinin yerle bir edildiği füzeleri, dans eden b..
Özgür Özel’in eşkıyası 86 milyona nah çekti!
Gündem

Özgür Özel’in eşkıyası 86 milyona nah çekti!

TBMM kürsüsünde milli ve manevi değerleri savunan Akit’e hakaret edip hedef gösteren Özgür Özel’in militanları, Gazi Meclis’in bahçesinde ca..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23