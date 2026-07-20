Müslümanların yüreğini yakan haber az önce geldi
Kandan beslenen terör devleti İsrail rahat durmuyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kandan beslenen terör devleti İsrail rahat durmuyor.
Siyonist katiller abluka altında tuttukları Gazze Şeridi'ne yine saldırılar düzenledi.
Kalleş saldırıların ardından Müslümanların yüreğini yakan haber geldi.
KADIN VE ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU ÇOK SAYIDA ŞEHİT -
İsrail’in Gazze Şeridi’nde bugün düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 Filistinli şehit oldu.
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