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Dünya
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Müslümanların yüreğini yakan haber az önce geldi

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AA Giriş Tarihi:

Müslümanların yüreğini yakan haber az önce geldi

Kandan beslenen terör devleti İsrail rahat durmuyor.

#1
Foto - Müslümanların yüreğini yakan haber az önce geldi

Siyonist katiller abluka altında tuttukları Gazze Şeridi'ne yine saldırılar düzenledi.

#2
Foto - Müslümanların yüreğini yakan haber az önce geldi

Kalleş saldırıların ardından Müslümanların yüreğini yakan haber geldi.

#3
Foto - Müslümanların yüreğini yakan haber az önce geldi

KADIN VE ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU ÇOK SAYIDA ŞEHİT -

#4
Foto - Müslümanların yüreğini yakan haber az önce geldi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde bugün düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 Filistinli şehit oldu.

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