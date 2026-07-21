Küresel ekonomi çöküyor!

"İlk şokun etkisinin hafif kalmasının nedeni, enerji piyasalarının bunu karşılayabilecek manevra alanına sahip olmasıydı. Ancak stoklar yenilenmezse dünya, bir sonraki arz şokuna çok daha zayıf bir konumda yakalanacaktır." SADECE ENERJİ VE EKONOMİ DEĞİL BÖLGE TAŞ DEVRİNE DÖNME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakere masasına dönmemesi halinde ülkenin enerji altyapısını hedef alacaklarını söyledi. Fox News'e konuşan Trump, "Gelecek hafta onlar için işler daha da kötüleşecek. Elektrik santrallerini ve köprülerini vuracağız. Masaya oturup anlaşmazlarsa bütün enerji tesislerini devre dışı bırakacağız" dedi. İran ise ABD'nin ülkenin altyapısını hedef alması halinde bölgede ayakta kalan tüm altyapıları vuracağını açıkladı. Hatemü’l Enbiya’dan yapılan açıklamada; ‘’Amerikan ordusunun İran İslam Cumhuriyeti’nin altyapısını hedef alacağı yönündeki son tehditleri hayata geçirilirse, İran’ın bugüne kadar gösterdiği sağduyu sayesinde hala ayakta kalan ne varsa, yani bölgedeki bütün altyapılar, İran İslam Cumhuriyeti’nin güçlü silahlı kuvvetlerinin çelik darbeleriyle yerle bir edilecektir. Öyle bir şekilde yok edileceklerdir ki onlardan geriye hiçbir iz kalmayacak, sanki başından beri hiç var olmamış gibi olacaklardır.’’ denildi.