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Spor
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Müslüman futbolcu Muhammed Salah'tan "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirten "Gazze" paylaşımı! Bu nasıl iş Allah aşkına

2023-12-27 10:01:25
Müslüman futbolcu Muhammed Salah'tan “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirten “Gazze” paylaşımı! Bu nasıl iş Allah aşkına

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Müslüman futbolcu Muhammed Salah, “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirten bir paylaşıma imza attı. Bir yandan Hristiyanların bayramı olan Noel’i kutlayan Salah, diğer yandan da Gazze konusunda açıklama yaptı. Bu yılki Noel paylaşımında İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilerin unutulmamasına dikkat çeken Salah, "Lütfen onları unutmayın ve onların acılarına alışmayın. Mutlu Noeller" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Müslüman futbolcu Muhammed Salah'tan "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirten "Gazze" paylaşımı! Bu nasıl iş Allah aşkına

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, sosyal medya hesabı X üzerinden Noel dolayısıyla yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

#2
Foto - Müslüman futbolcu Muhammed Salah'tan "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirten "Gazze" paylaşımı! Bu nasıl iş Allah aşkına

Noel'in, ailelerin bir araya gelerek kutlama yaptığı bir zaman olduğunu kaydeden Salah,"Orta Doğu'da devam eden acımasız savaş, özellikle de Gazze'deki ölüm ve yıkımla birlikte bu yıl Noel'e büyük bir üzüntüyle giriyoruz" mesajını paylaştı.

#3
Foto - Müslüman futbolcu Muhammed Salah'tan "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirten "Gazze" paylaşımı! Bu nasıl iş Allah aşkına

Gazze'de yakınlarını kaybeden insanların acılarını paylaştığını vurgulayan Salah, "Lütfen onları unutmayın ve onların acılarına alışmayın. Mutlu Noeller" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Müslüman futbolcu Muhammed Salah'tan "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirten "Gazze" paylaşımı! Bu nasıl iş Allah aşkına

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