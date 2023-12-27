Müslüman futbolcu Muhammed Salah'tan “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirten “Gazze” paylaşımı! Bu nasıl iş Allah aşkına

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Müslüman futbolcu Muhammed Salah, “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirten bir paylaşıma imza attı. Bir yandan Hristiyanların bayramı olan Noel’i kutlayan Salah, diğer yandan da Gazze konusunda açıklama yaptı. Bu yılki Noel paylaşımında İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilerin unutulmamasına dikkat çeken Salah, "Lütfen onları unutmayın ve onların acılarına alışmayın. Mutlu Noeller" ifadelerini kullandı.