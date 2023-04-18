Müslüman düşmanı medya patronu

Haftalık Die Zeit gazetesi, Axel Springer Yayınevi'nin CEO'su ve sahiplerinden Mathias Döpfner'in karakterini ortaya çıkaran iki sayfalık bir habere yer verdi. DÜŞMANLIĞI KÖRÜKLÜYOR Ülkede yabancı düşmanlığını körükleyen, Müslüman düşmanlığını had safhalara taşıyan Bild ve Die Welt gazeteleri olurken, Döpfner'in Doğu Almanlardan da nefret ettiği belirlendi. Almanların genelde küçümsemek amacıyla "Ossi" (Doğulu) ibaresini kullandığı Doğu Almanların "ya komünist ya da faşist" olduğunu belirten Döpfner, "Bunun arası ise yok. İğrenç" mesajını göndermiş. CEO Mathias Döpfner'in mesajlarını, Bild Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Julian Reichelt'in sızdırdığından şüphe ediliyor.