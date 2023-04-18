  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarih boyunca bu nokta hep önemliydi! Bu doğal güzellik Türkiye'de

Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında itiraf etti! Ertem Şener apar topar yayını kesip reklama gitti

Kandil bu yüzden CHP’yi istiyor! PKK’lıların cirit attığı yere bir de şimdi bakın

Vergisiz iPhone fiyatları belli oldu!

Bağımsızlık ateşi Filyos'ta yanacak! Müjdeler için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Abdullah Ağar, ABD'nin gözden kaçan Türkiye planını ilk kez açıkladı! 3 hafta boyunca bunu istiyorlar...

Dünyanın en lezzetli çorbası listesi yayımlandı! Mercimek çorbası bakın kaçıncı sıradan listeye girdi

Bazıları rahatsız olsa da! Dünya Bayraktar TB2’yi konuşuluyor

Erdoğan'ın oyunu yüzde 45.9 olarak duyuran Optimar'dan olay açıklama: O anketi hemen çöpe atın

Müslüman düşmanı medya patronu
Gündem
6
Müslüman düşmanı medya patronu

2023-04-18 10:27:53
Müslüman düşmanı medya patronu

Axel Springer Yayınevi’nin CEO’su Mathias Döpfner’in Müslümanlara ve Doğu Almanlara dönük ırkçı söylemleri, ülkede gündem oldu. En etkili medya patronu, tam bir Müslüman düşmanı

#1
Foto - Müslüman düşmanı medya patronu

BASINA SIZDI Almanya'nın en etkili gazetelerini bünyesinde barındıran Axel Springer Yayınevi'nin patronu Mathias Döpfner'in medya grubunun üst düzey çalışanlarına gönderdiği kısa mesajlar ve mailler basına sızdırıldı. Haftalık yayın yapan Die Zeit'ın haberine göre ülkenin en etkili medya patronu olan Döpfner, Müslümanları "Gesocks" olarak görüyor. Bu kelime ise "pislik, eğitimsiz ve nefret edilen" bir toplum için kullanılıyor.

#2
Foto - Müslüman düşmanı medya patronu

Bild ve Die Welt gazetelerinde Türk ve Müslüman düşmanlığının bu kadar körüklenmesinin arkasında, Springer CEO'su Döpfner'in Müslüman ve İslam düşmanlığı yatıyor.

#3
Foto - Müslüman düşmanı medya patronu

MÜSLÜMANLARA HAKARET Müslümanlardan bahsederken "en alt sosyal sınıf olan pislikleri" tanımlamak için söylenen "Gesocks" kelimesini kullanması, Springer basınının Müslüman düşmanlığını da aydınlatmış oldu. Gazetelerin, patronun İslam düşmanlığı nedeniyle nefret yayınları yaptığı tahmin ediliyor. Gerçekten de gruba bağlı Die Welt ve Bild gibi gazeteler Türk ve Türkiye düşmanlığı olmak üzere yabancı düşmanlığında yarışıyor.

#4
Foto - Müslüman düşmanı medya patronu

Haftalık Die Zeit gazetesi, Axel Springer Yayınevi'nin CEO'su ve sahiplerinden Mathias Döpfner'in karakterini ortaya çıkaran iki sayfalık bir habere yer verdi. DÜŞMANLIĞI KÖRÜKLÜYOR Ülkede yabancı düşmanlığını körükleyen, Müslüman düşmanlığını had safhalara taşıyan Bild ve Die Welt gazeteleri olurken, Döpfner'in Doğu Almanlardan da nefret ettiği belirlendi. Almanların genelde küçümsemek amacıyla "Ossi" (Doğulu) ibaresini kullandığı Doğu Almanların "ya komünist ya da faşist" olduğunu belirten Döpfner, "Bunun arası ise yok. İğrenç" mesajını göndermiş. CEO Mathias Döpfner'in mesajlarını, Bild Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Julian Reichelt'in sızdırdığından şüphe ediliyor.

#5
Foto - Müslüman düşmanı medya patronu

GÖSTERMELİK ÖZÜR Döpfner'in Bild Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Julian Reichelt'e "FDP için biraz daha yüklenemez misin? Yani onlar en az yüzde 16 oy almalı" içerikli bir mesaj gönderdiği öğrenildi. Zeit'ın haberinden sonra Axel Springer Yayınevi önce durumu kurtarmaya çalıştı. Ancak tepkilerin yükselmesi üzerine CEO Mathias Döpfner özür diledi. Özrün, taktik icabı yapıldığı tahmin ediliyor. MERKEL NEFRETİ CEO Döpfner'in bir başka mesajında ise "Ossi'ler hiçbir zaman demokrat olmayacak. Belki de eski Demokratik Almanya'yı tektip ücretin ödendiği bir tarım ve üretim merkezi haline getirmek gerekir" ifadesini kullanmış. Döpfner'in Almanya'nın eski başbakanlarından Merkel'den nefret ettiği gibi, siyasete de dizayn vermeye çalıştığı belirlendi. CEO, Bild'e, "FDP'nin oylarını artırın" talimatını verdiği ortaya çıktı.

Yayında olduklarını fark etmediler! Meral Akşener ile Ece Üner fena yakalandı
Medya

Yayında olduklarını fark etmediler! Meral Akşener ile Ece Üner fena yakalandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programına konuk olduğu Ece Üner'le reklam arasında sohbet ederken yakalandı.
Canan Kaftacıoğlu 'yapmayın' diyor Kılıçdaroğlu ısrar ediyor!
Siyaset

Canan Kaftacıoğlu 'yapmayın' diyor Kılıçdaroğlu ısrar ediyor!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'takiyye yapmayalım' uyarısına aldırış etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başka..
Halil Konakcı Hoca'dan Celal Şengör tepkisi! 'Bunlar yüzünden çocuklar ateist oluyor'
Gündem

Halil Konakcı Hoca'dan Celal Şengör tepkisi! 'Bunlar yüzünden çocuklar ateist oluyor'

Halil Konakcı Hoca, kız öğrencisine yaptığı tacizi itiraf eden ve dışkısını yediği şeklinde mide bulandıran açıklamalarda bulunan ateist Cel..
Fatih Erbakan: 7'li masaya Türkiye'yi teslim etmek istemedik
Gündem

Fatih Erbakan: 7'li masaya Türkiye'yi teslim etmek istemedik

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 'HDP, Yeşil Sol, bunların üstüne bir de PKK geldi. Gün geçmiyor ki bir PKK yöneticisi..
Saadet Partili belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Gündem

Saadet Partili belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Adana'nın Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bundan sonra siyasi hayatını AK Par..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soğan çıkışı!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soğan çıkışı!

Muhalefet tarafından soğan fiyatlarıyla ilgili yapılan algı operasyonuna ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anadolu köylüm onları gayet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23