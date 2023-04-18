Müslüman düşmanı medya patronu

GÖSTERMELİK ÖZÜR Döpfner'in Bild Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Julian Reichelt'e "FDP için biraz daha yüklenemez misin? Yani onlar en az yüzde 16 oy almalı" içerikli bir mesaj gönderdiği öğrenildi. Zeit'ın haberinden sonra Axel Springer Yayınevi önce durumu kurtarmaya çalıştı. Ancak tepkilerin yükselmesi üzerine CEO Mathias Döpfner özür diledi. Özrün, taktik icabı yapıldığı tahmin ediliyor. MERKEL NEFRETİ CEO Döpfner'in bir başka mesajında ise "Ossi'ler hiçbir zaman demokrat olmayacak. Belki de eski Demokratik Almanya'yı tektip ücretin ödendiği bir tarım ve üretim merkezi haline getirmek gerekir" ifadesini kullanmış. Döpfner'in Almanya'nın eski başbakanlarından Merkel'den nefret ettiği gibi, siyasete de dizayn vermeye çalıştığı belirlendi. CEO, Bild'e, "FDP'nin oylarını artırın" talimatını verdiği ortaya çıktı.