Yazıtın Hicazi hatla yazıldığı ve "İbrahim" isimli kişi tarafından kaleme alındığı belirtildi. Kurum tarafından paylaşılan görsellerde ayrıca, Nisa Suresi'nin 58. ayetine ait şu ifadelerin yer aldığı yazıtlar da tespit edildi: "Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder." Uzmanlar, bu tür yazıtların Kur'an ayetlerinin İslam'ın en erken dönemlerinde yazılı olarak kullanıldığını göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti.