"Kurtalan ilçemizde ilk kez gerçekleştirilen turfanda karpuz üretimi, Siirt tarımında katma değeri yüksek ve yenilikçi üretim anlayışının en somut, en güzel örneklerinden biridir. Modern seracılık uygulamaları sayesinde üretim sezonunu çok daha erkene çekmeyi başardık. Bu durum çiftçilerimizin pazar avantajını artıracaktır. Valilik ve belediye olarak, çiftçilerimizin gelir seviyesini yukarı taşıyacak, toprağımızın bereketine bereket katacak yeni üretim modellerini ve modern tarım projelerini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."