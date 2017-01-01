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Müslüm Gürses anısına 'Garipler Futbol Kulübü' kuruldu

  • İzmir ilimizinTorbalı ilçesinde efsane şarkıcı Müslüm Gürses anısına ‘Garipler' ismiyle futbol kulübü kuruldu.

  • Tüm oyuncularının üniversite mezunu olduğu Garipler futbol kulübü, önümüzdeki yıldan itibaren amatör ligde mücadele etmeyi hedefliyor. Kulübün amacı hem Torbalı'yı tanıtmak hem de Garipler adıyla markalaşmak. Garipler kulübü haftanın iki günü farklı takımlarla maç organizasyonları yapacak.

  • Aralarında öğretmen, mühendis, gazeteci ve avukat gibi meslek gruplarından bulunan bir grubun kurduğu futbol kulübünün ismi "Yakarsa dünyayı garipler yakar" şarkısından esinlenerek konuldu.

  • Garipler futbol takımı, amatör ligde mücadele edene kadar bölge turnuvalarında mücadele edecek. Garipler Futbol Kulübü amatör kümede mücadele edebilmek için gerekli başvuruları yaptı. Garipler kulübünün gelecek sezon 2'nci Amatör Lig'de mücadele etmesi bekleniyor.

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