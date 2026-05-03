Karasu açıklarında can pazarı! Dev gemideki 8 personel böyle kurtarıldı!
Sakarya Karasu’da fırtınanın etkisiyle kontrolden çıkarak karaya oturan NINOVA isimli gemide mahsur kalan mürettebat için nefes kesen bir kurtarma operasyonu düzenlendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dev dalgalar arasında yaşam mücadelesi veren 8 kazazede personel için Kıyı Emniyeti ekipleri anında harekete geçti.
Kara tahlisiye ekiplerinin profesyonel müdahalesiyle, denizcilik tarihinin en güvenilir yöntemlerinden biri olan geleneksel varagele sistemi kuruldu.
Halatlarla oluşturulan hat üzerinden tek tek tahliye edilen gemi personeli, burunları bile kanamadan karaya çıkarıldı.
Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, dev geminin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
