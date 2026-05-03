'Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek' Sahnede: Aşk, Teknoloji Ve İnsan Doğası Üzerine Sürükleyici Bir Komedi
Metin Yıldız’ın yazıp yönettiği “Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek”, teknoloji ile insan ilişkisini aşk, yalnızlık ve yapay zekâ ekseninde ele alan sıra dışı bir komedi olarak tiyatroseverlerle buluşuyor. Eski eşiyle yüzleşemeyen bir adamın, insansı bir robot üzerinden yaşadığı beklenmedik dönüşümü konu alan oyun; modern çağın duygusal karmaşasını mizahi bir dille sahneye taşıyor. 17 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde prömiyer yapacak olan yapım hem güldürmeyi hem de izleyiciyi insan doğası üzerine düşünmeye davet ediyor.