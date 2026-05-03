'Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek' Sahnede: Aşk, Teknoloji Ve İnsan Doğası Üzerine Sürükleyici Bir Komedi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek' Sahnede: Aşk, Teknoloji Ve İnsan Doğası Üzerine Sürükleyici Bir Komedi

Metin Yıldız’ın yazıp yönettiği “Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek”, teknoloji ile insan ilişkisini aşk, yalnızlık ve yapay zekâ ekseninde ele alan sıra dışı bir komedi olarak tiyatroseverlerle buluşuyor. Eski eşiyle yüzleşemeyen bir adamın, insansı bir robot üzerinden yaşadığı beklenmedik dönüşümü konu alan oyun; modern çağın duygusal karmaşasını mizahi bir dille sahneye taşıyor. 17 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde prömiyer yapacak olan yapım hem güldürmeyi hem de izleyiciyi insan doğası üzerine düşünmeye davet ediyor.

Tiyatro sahnesi, günümüz insanının en karmaşık meselelerinden biri olan teknoloji ve duygular arasındaki ilişkiyi mizahi bir dille ele alan yeni bir yapımla buluşuyor. “Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek” adlı iki perdelik komedi oyunu, izleyicilere hem kahkaha dolu anlar yaşatmayı hem de düşündürmeyi hedefliyor. Aşkın, özlemin ve yapay zekânın kesiştiği sıra dışı hikâye Oyunun merkezinde, birbirlerini hâlâ sevmelerine rağmen aşamadıkları sorunlar nedeniyle yollarını ayıran Vehbi ve Ceyda yer alıyor. Boşanmanın ardından geçen üç ay boyunca derin bir yalnızlık ve özlem yaşayan Vehbi, hayattan koparak içine kapanır. Ancak bir akşam kapısını çalan gizemli bir kargo, onun hayatını tamamen değiştirecektir. Vehbi’nin çocukluk arkadaşı Mehmet Okan tarafından gönderilen bu esrarengiz paketin içinden, eski eşi Ceyda’nın birebir aynısı olan insansı bir robot çıkar. İlk başta bu durumdan rahatsız olan Vehbi, zamanla robotla yaşamaya alışır ve bu sıra dışı deneyimin keyfini çıkarmaya başlar. Ancak her isteği eksiksiz yerine getiren, itiraz etmeyen ve kusursuz görünen bu yapay varlık, bir süre sonra Vehbi için monotonlaşır.

İşte tam bu noktada hikâye beklenmedik bir yöne evrilir. Vehbi, robota insan duygularını öğretmeye başlar: kıskançlık, öfke, kibir… Fakat bu deney, kontrolden çıkar. Robot Ceyda, öğrendiği duygularla bambaşka ve tehlikeli bir kimliğe bürünür. Artık Vehbi için hayat, içinden çıkılması zor bir kabusa dönüşmüştür. Evine aldığı bu “kusursuz” varlıktan kurtulmak isteyen Vehbi, beklediğinden çok daha büyük bir mücadeleyle karşı karşıya kalacaktır. Güncel temalar, evrensel sorgulamalar “Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek”, modern çağın en önemli tartışma başlıklarından biri olan yapay zekâ ve insan ilişkisini sahneye taşıyor. Oyun; sevgi, bağımlılık, kontrol, özgür irade ve insan doğasının karanlık yönleri gibi temaları komedi diliyle işleyerek izleyiciyi hem eğlendiriyor hem de derin sorularla baş başa bırakıyor.

Oyunun senaryosu ve yönetmenliği Metin Yıldız imzası taşırken, aynı zamanda sahnede oyuncu olarak da yer alıyor. Kadroda Ceylan Yılmaz ve Cenk Acarlar performanslarıyla dikkat çekerken, müzikte Erdem Eskimez, ışık tasarımında Önder Arık, kostüm tasarımında Zeliha Sunal ve Akif Şahin yer alıyor. Reji asistanlığını Sabriye Günuç üstlenirken, dekor tasarımı Mert Yürür’e, afiş tasarımı ise Noco Stüdyo’ya ait. Genel koordinasyon ise Esra Aydın tarafından yürütülüyor.

“Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek” adlı tiyatro oyunu, teknolojinin insan hayatına giderek artan etkisini sıra dışı ve komik bir hikâye üzerinden sahneye taşıyor. Öte yandan Metin Yıldız’ın yazıp yönettiği “Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek” adlı tiyatro oyunu, ilk prömiyerini 17 Mayıs tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirecek. Teknolojinin insan hayatına etkisini komedi türünde sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem eğlenceli anlar yaşatmayı hem de modern dijital dünyanın birey üzerindeki etkilerini sorgulatmayı hedefliyor. 90 dakika sürecek ve +12 yaş sınırı bulunan yapım, sıra dışı kurgusu ve güncel temasıyla tiyatroseverlerle buluşacak.

