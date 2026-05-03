'Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek' Sahnede: Aşk, Teknoloji Ve İnsan Doğası Üzerine Sürükleyici Bir Komedi

Tiyatro sahnesi, günümüz insanının en karmaşık meselelerinden biri olan teknoloji ve duygular arasındaki ilişkiyi mizahi bir dille ele alan yeni bir yapımla buluşuyor. “Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek” adlı iki perdelik komedi oyunu, izleyicilere hem kahkaha dolu anlar yaşatmayı hem de düşündürmeyi hedefliyor. Aşkın, özlemin ve yapay zekânın kesiştiği sıra dışı hikâye Oyunun merkezinde, birbirlerini hâlâ sevmelerine rağmen aşamadıkları sorunlar nedeniyle yollarını ayıran Vehbi ve Ceyda yer alıyor. Boşanmanın ardından geçen üç ay boyunca derin bir yalnızlık ve özlem yaşayan Vehbi, hayattan koparak içine kapanır. Ancak bir akşam kapısını çalan gizemli bir kargo, onun hayatını tamamen değiştirecektir. Vehbi’nin çocukluk arkadaşı Mehmet Okan tarafından gönderilen bu esrarengiz paketin içinden, eski eşi Ceyda’nın birebir aynısı olan insansı bir robot çıkar. İlk başta bu durumdan rahatsız olan Vehbi, zamanla robotla yaşamaya alışır ve bu sıra dışı deneyimin keyfini çıkarmaya başlar. Ancak her isteği eksiksiz yerine getiren, itiraz etmeyen ve kusursuz görünen bu yapay varlık, bir süre sonra Vehbi için monotonlaşır.