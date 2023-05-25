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Spor
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Muslera uçağı birbirine kattı! Olaylar olaylar...

2023-05-25 11:12:59
Muslera uçağı birbirine kattı! Olaylar olaylar...

Galatarasay kaptanı Fernando Muslera, bugünlerde barut fıçısı gibi!

#1
Foto - Muslera uçağı birbirine kattı! Olaylar olaylar...

Yüksek kazanç vaadiyle bir banka çalışanına 1 milyon dolara yakın para kaptıran oyuncunun, bu durum nedeniyle üzgün ve gergin olduğu konuşuluyor.

#2
Foto - Muslera uçağı birbirine kattı! Olaylar olaylar...

Ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşlarıyla tatsız bir olay yaşadı.

#3
Foto - Muslera uçağı birbirine kattı! Olaylar olaylar...

Efendi ve kibar kişiliği ile bilinen kaleci, takım uçağında 150 dolarlık parfümünü aradı ama bulamadı.

#4
Foto - Muslera uçağı birbirine kattı! Olaylar olaylar...

Kendisine şaka yapıldığını düşünen oyuncu, takım arkadaşlarından bazılarına durumu sordu ama istediği yanıtı alamayınca sinirlendi.

#5
Foto - Muslera uçağı birbirine kattı! Olaylar olaylar...

Bağırıp çağıran futbolcuyu kulüp yetkilileri sakinleştirdi. (Kaynak: Sabah)

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