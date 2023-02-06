2023-02-06 03:11:26 Muslera sahadan sedye ile ayrıldı
Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildiğini açıkladı.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü maçta Mertens ve Icardi ile 2-1 öne geçti.
Maça ilk 11'de başlayan kaptan Fernando Muslera, 83. dakikada sakatlık yaşadı ve yerini Okan Kocuk'a bıraktı. Bordo mavililerin kullandığı serbest vuruşta Muslera rakip futbolcuyla çarpıştı. Sakatlık yaşayan oyuncu sahayı sedyeyle terk etti. Tecrübeli eldiven sahadan çıkarken göz yaşlarını tutamadı. Maç sonrası kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ ayağına darbe alan Fernando Muslera'nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında belli olacaktır" denilirken Uruguaylı Milli kaleci stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kaptanımız Fernando Muslera’nın sponsor hastanemiz Liv Hospital’da yapılan tetkiklerinde, ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmiştir. (Navicular İmpaksiyon)" ifadelerine yer verildi.
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