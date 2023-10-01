Muskat nedir sorusuna yanıt! Her canlı için doğal ilaç: Faydası herkesi şaşırttı! Grip ve nezle düşmanı

Küçük, bebe Hindistan cevizi olan muskat lezzet ve tat olarak hindistan cevizinden biraz farklıdır. Özellikle düzenli ve yeterli miktarda kullanıldığı zaman insan vücuduna birçok faydası bulunmaktadır. Ayrıca yemeklere güzel tat veren bir baharat türüdür. İsmi de fazla duyulmamış ve Türkiye de de az bulunan muskat herkesin kullandığı bir baharat değildir. Fakat faydalarını öğrendikten sonra vazgeçilmezler arasına girecektir. İşte muskatın hiç duyulmamış inanılmaz faydaları…