  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
Müsilajın çaresi dev midyeler çoğalıyor

2023-06-27 15:07:17
Müsilajın çaresi dev midyeler çoğalıyor

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesince Marmara Denizi'nde yapılan çalışmalarda, nesli tükenme tehlikesi altındaki müsilaja çare olarak görülen "pina"ların (kalem kabuklu yumuşakça) popülasyonunun arttığı tespit edildi.

#1
Foto - Müsilajın çaresi dev midyeler çoğalıyor

İÜ Su Bilimleri Fakültesi'nde görevli bilim insanları, Marmara Denizi'nde biyoçeşitlilik çalışmalarını sürdürüyor. R/V Yunus-S araştırma gemisiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, fakültenin bilim insanları Marmara Denizi'nde belirlenen alanlarda dalış yaptı. Yapılan çalışmada, bir midye türü olan nesli tükenme tehlikesi altındaki pinaların sayısının arttığı gözlendi. İÜ Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Benal Gül, pinaların Akdeniz'e özgü çift kabuklu, bir midye türü olduğunu söyledi.

#2
Foto - Müsilajın çaresi dev midyeler çoğalıyor

Pinaların 1 metreye kadar büyüyen canlılar olduğunu, daha çok sıcak, güneş ışığının girdiği temiz sularda yaşadığını belirten Gül, "Pinalar Ege ve Akdeniz'de sağlıklı denizel ortamın göstergesidir. Fakat son 10 yıldır yaşanan bir hastalık sebebiyle pinalarda büyük bir ölüm oldu. Neredeyse Akdeniz ve Ege sularında tek bir canlı birey kalmadı." diye konuştu. Dr. Gül, Marmara Denizi'nin Ege ve Akdeniz'den gelen tuzlu suyun etkisi altında olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: "Marmara'da pinalar daha önceki dönemlerde de vardı. Fakat Karadeniz'de bu tür hiç yok. Pinaları şu anda sadece Marmara Denizi'nde görebiliyoruz. Pinalar Çanakkale Boğazı'nın kuzeyinden itibaren Güney Marmara tarafında görünüyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi olarak yaptığımız çalışmalarda pinaları tespit ettik. Tavşan Adası müsilajdan sonra Özel Koruma Alanı ilan edildi. Burası fakültemize çalışılması üzerine tahsis edildi. Bu bölgelerde dalış yaptık, suyun altında pinaların olduğunu tespit ettik. Tavşan Adası'nda 40 metrenin altında pina bireylerine rastladık. Yine Tarım ve Orman Bakanlığının İstanbul Yapay Resip Projesi kapsamında Kınalıada ve Heybeliada kıyılarında yeni pina bireylerini gözlemledik. Bu bizim için sevindirici, önemli haber."

#3
Foto - Müsilajın çaresi dev midyeler çoğalıyor

Pinaların korunmasının deniz ekosistemi için önemli olduğunu vurgulayan Gül, pinaların olduğu alanda balıkçılık faaliyetlerinin kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Dr. Gül, insanların deniz ekosistemi üzerinde etkisinin büyük olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: "Pinalar suyu süzerek beslenen canlılar. Su kolonu içerisindeki atık organik maddeyi karbon dönüşümü içerisinde dönüştüren canlılar. Onların varlığı aslında bize sistemin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yeni pina bireylerinin stoka katılıyor olması, pina popülasyonunun kendisini üremeye açtığını ve sayılarının gitgide artabileceğini gösteriyor. Ayrıca pinalar suyu süzerek beslendikleri için de aşırı artış gösteren canlıların ve hatta müsilajın da doğal yolla bertarafında rol oynayabilir. Önemli olan bu kıymetli canlının mevcut nüfusunun korunması ve hatta artması için gerekli koruyucu tedbirlerin alınmasıdır."

Motorin, benzin ve LPG'den sonra akaryakıta çok büyük bir zam daha
Ekonomi

Motorin, benzin ve LPG'den sonra akaryakıta çok büyük bir zam daha

Benzin ve motorine gelen zamların ardından LPG fiyatlarına zam yapılmıştı. Dolar kurundaki artışın ardından siyah akaryakıta da büyük zam ge..
Teşkilat'ın 'Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'in gizemli ayrılığının nedeni ortaya çıktı
Medya

Teşkilat'ın 'Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'in gizemli ayrılığının nedeni ortaya çıktı

Dördüncü sezonu merakla beklenen TRT 1'in fenomen dizisi Teşkikat'ta 'Halit Başkan' karakterini oynayan Turgut Tunçalp'in gizemli ayrılığını..
Ulan bu ‘değişikler’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklesin, o bile kazanamaz
Medya

Ulan bu ‘değişikler’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklesin, o bile kazanamaz

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, katıldığı televizyon programında, bebek katili Abdullah Öcalan’la ilgili yaptığı skandal açıklamaları nede..
Kumar masası böyle dağıldı: Karamollaoğlu'ndan, Akşener'e sert yanıt!
Siyaset

Kumar masası böyle dağıldı: Karamollaoğlu'ndan, Akşener'e sert yanıt!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT TV’de Gündem Özel programında İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı'nda Altılı Masa ile il..
Daha önce hiçbir yerde duymadınız! İşte İP’e 15 vekil transferinin perde arkası
Siyaset

Daha önce hiçbir yerde duymadınız! İşte İP’e 15 vekil transferinin perde arkası

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Eski Üyesi Avukat Yaşar Baş, CHP'nin İYİ Parti'ye verd..
Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! Sağ kolu Tezcan'dan beklenmeyen açıklama
Gündem

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! Sağ kolu Tezcan'dan beklenmeyen açıklama

CHP'li Bülent Tezcan, “13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte lid..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23