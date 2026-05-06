Aziz Yıldırım'la birleşiyor: Tek bir rakip kaldı: Fenerbahçe'de 'Haziran Kazanı' kaynıyor...
Fenerbahçe sandığa gidiyor...Yeni başkanını seçecek olan sarı-lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım son olarak aday olacağını açıkladı.
Fenerbahçe sandığa gidiyor...Yeni başkanını seçecek olan sarı-lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım son olarak aday olacağını açıkladı.
Daha önce başkan adaylığını açıklayan Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım ile birlik olacağı iddia ediliyor.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları netlik kazanmaya başladı. Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin ardından Aziz Yıldırım'da başkanlığa adaylığını açıkladı.
Daha önce Aziz Yıldırım'a ''gel elini taşın altına koy'' diyerek seslenen Barış Göktürk'ün ise adaylıktan çekilmesi bekleniyor.
Hakan Safi, herhangi bir adayla birleşmeyi veya seçimden çekilmeyi düşünmüyor. Barış Göktürk'ün ise Aziz Yıldırım’ın teklifini kabul edeceği konuşuluyor.
Başkan adaylığını açıklayan Barış Göktürk, eski başkan Aziz Yıldırım'a da çağrı da bulundu. Barış Göktürk şu ifadeler yer vermişti:
Sayın Başkanım, sana buradan çağrımdır. Gel elini taşın altına koy. Biz seninle beraberiz. Fenerbahçe’nin geleceği için biz seni 1 yılda bekleriz 4 yılda bekleriz. Sen bizim efsane başkanımızsın. Fenerbahçe’yi bu çukurdan hep birlikte çıkaralım…
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23