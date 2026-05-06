Selma Savcı'dan müthiş bir analiz daha: İt iti ısırır mı?!? Şaklaban Şansölye Merz...
yeniakit.com.tr'nin yakından takip edilen kalemlerinden Selma Savcı'dan, Berlin'deki tüm dünyanın da dikkatini çeken 'sinagog rezaletine' çarpıcı yorumlar geldi. İşte Savcı'nın kaleme aldığı o yazı;

Almanya'dan gün geçmiyor ki skandal hamleler gelmesin.. Her defasında ülkemizde de 'Almanya bizi kıskanıyor' temaları üzerinden birtakım açıklamalar zinciri de görsek, bugün gelinen noktada Almanya'nın Siyonistlere açtığı kucak yine kamuoyunda büyük tartışma konusu oldu.

Almanya’nın Gazze’deki soykırıma rağmen Siyonist İsrail’e silah satmaya devam ettiği dönemde Almanya'daki iktidar partisi CDU, yürütme kurulu toplantısını Berlin'deki Chabad Sinagogu'nda yaptı. Toplantı için sinagoga gelen Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Haham Yehuda Teichtal tarafından karşılandı. Merz'in Siyonistlere bağlılığının resmi bir kez daha tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşti. Böylesi bir rezillik olabilir mi! Yahu Filistin'i katleden bir ülkeye verilecek değer bu mudur?

Almanya'daki iktidar partisi CDU, yürütme kurulu toplantısını Berlin'deki Chabad Sinagogu'nda yaparak hâlâ Siyonistlerin özellikle Almanya'da nasıl etkin olduğunu da maalesef görebiliyoruz. Toplantı için sinagoga gelen Almanya Başbakan Friedrich Merz, Haham Yehuda Teichtal tarafından samimi bir şekilde karşılanarak gelinen soykırımından aslında bir yakasından tutan bir ülkeyi görüyoruz...

Katil ABD ve işbirlikçisi İsrail'in saldırılarıyla ilgili daha geçtiğimiz aylarda şunları söyleyen Merz'in bugün ise ikiyüzlülükte sınır tanıması da aslında sağ gösterip sol vurmasının tezahürü olsa gerek... ABD ve İsrail’in İran’daki askeri harekatının etkinliğini sorgulayan Merz, "İsrail ve Amerika'nın yaptıklarının gerçekten başarıya ulaşacağına ikna olmuş değilim" ifadesini kullanmıştı. Ve yine Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesine atıfta bulunarak, "Ona dedim ki; 'yardımımızı istiyorsan lütfen önceden bize sor, önceden, sonradan gazetelerden değil'. Bu, bizim kabul edemeyeceğimiz bir davranış biçimidir. Bunu da kabul etmeyeceğiz." ifadelerini de kullanarak aslında ABD'nin kuklası olmadığını bazılarına duyururcasına hamleler bütünü yapma ihtiyacı hissetmişti.

Bugün gelinen noktada ise siyonistlere devamlı göz kırpıp İsrail'in abisi ABD'ye de dolaylı yoldan şirinlik yapmaya çalışan Almanların durumu hakikaten içler acısı siyasi anlamda...

AA'nın verilerine göre; ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında son dönemde artan siyasi gerilim, Washington yönetiminin Almanya’daki askeri varlığını kısmen azaltma kararıyla yeni bir boyut kazandı.

ABD hükümeti, yaklaşık 5 bin askerin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde Almanya’dan çekilmesini planlıyor. Kararın resmi gerekçesi, ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığının ve görev dağılımının yeniden gözden geçirilmesi olarak açıklansa da, gelişme Berlin-Washington hattında ilişkilerin zayıfladığına işaret ediyor. Alman medyasında yapılan yorumlarda Trump'ın bu hamlesinin Almanya’ya doğrudan bir baskı aracı, Avrupa’ya “kendi güvenliğinizi daha fazla üstlenin” mesajı ve ABD’nin küresel askeri önceliklerini (özellikle Asya-Pasifik) yeniden dengeleme çabası olarak görülüyor. ABD'nin asker sayısını azaltma kararına Almanya'dan ihtiyatlı tepkiler geldi. Haziran 2025'te Merz'in Beyaz Saray'ı ziyaret etmesiyle ilişkilerde ılımlı bir hava mevcuttu. Ancak İran'a yapılan saldırılar ve Ukrayna-Rusya savaşındaki görüş ayrılıkları nedeniyle Trump ve Merz arasındaki ilişkiler kötüleşti.

Gerilimi yatıştırmaya çalışan Alman hükümeti, Trump ile olan çatışmanın hiçbir şekilde daha da tırmanmasını istemiyor. ABD'nin asker çekme konusuna ilişkin değerlendirmede bulunan Merz, “Son günlerde duyduklarımız yeni değil.

Belki abartılıyor ama yeni bir gelişme yok.” dedi.

Merz, bunun ABD Başkanı Donald Trump’ın selefi ABD Başkanı Joe Biden’ın geçici olarak konuşlandırdığı bir birlik olduğunu ve çekilmesinin oldukça uzun bir süredir tartışıldığını kaydetti. Ancak Merz, Biden tarafından 2024’te taahhüt edilen Tomahawk tipi orta menzilli füzelerin Almanya’ya konuşlandırılmasının şu an için askıya alındığını belirterek, "Şu anda gördüğüm kadarıyla ABD açısından bunların teslim edilmesi ihtimali neredeyse yok. Bildiğim kadarıyla Amerikalıların kendilerinde bile yeterli miktarda yok.” ifadelerini kullandı. ABD’nin Almanya’daki askeri varlığı, NATO’nun Avrupa’daki caydırıcılık kapasitesinin bel kemiğini oluşturarak, çekilme kararı kısa vadede sınırlı etkiye sahip olacakken orta ve uzun vadede stratejik belirsizlik doğurabilir.

Bu durum, NATO içinde ABD merkezli güvenlik modelinden daha dengeli ve Avrupa ağırlıklı bir yapıya geçişi tetikleyebilir.

Şansölye Merz, geçtiğimiz günlerde de Berlin'deki Chabad Yahudi Eğitim Merkezi kampüsünde yapılan toplantı öncesinde, Yahudi yaşamının Almanya'da uzun süredir olmadığı kadar tehdit altında olduğunu söyleyerek tam destek sözü vermiştir. Benzer şekilde, Eylül 2025'te Münih'teki bir sinagog açılışında da antisemitizmden utanç duyduğunu söyleyerek duygusal bir konuşma yaparak siyonistlere göz kırpmıştır.

Tüm bu bilgiler ışığında it iti ısırır mı bilinmez ama şu gerçek ortadadır ki; ABD'nin oynadığı bu satrançta artık Almanya'nın piyondan öteye geçemeyeceği bir hakikat olarak karşımıza çıkıyor.

Her ne kadar siyonistlere şaklabanlık yapmayı marifet saysa da Merz'in de siyasi geleceği açısından çok da ileri gidemeyeceği şu detaylar ışığında aşikar... Selam ve dua ile...

Yorumlar

ne oldu neden zorunuza gidiyor

dünyayı siyonistler masonlar neoconlar yönetiyor sanki bizde farklı durum<<para ver siyasetci satın al dünya düzeni bu <<

ŞEYTAN SİYON

Almanya Başbakan Friedrich Merz Yahudi siyonistlere diyet ödemeye devam ediyor. Siyonistler Almanya'daki güçleri abd ye denktir. Nasıl siyonistler Trump u kukla gibi tahta maymuna çevirdi ise Alman Merz de kukla maymundur. Özellikle abd siyonist lobiye bağlı Almanya'daki iş insanları, finans devleri Alman hükümetini parmağında oynatıyorlar. Güven oyu almadan siyonist lobi den onay almaları gerekiyor. Hatta seçimlere girmeden adaylık sürecinden önce onay alınıyor. Artık PARA GÜCÜ KİMDEYSE KUKLACI ODUR. BU KURAL HER YERDE GEÇERLİDİR. MAALASEF DÜNYANIN PARASI %70 SİYONİSTLERİN ELİNDE.
