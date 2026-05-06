  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sinsice ilerliyor: Mide yanmasıyla başlıyor: İşler tam tersine dönerse aman diyelim... Emekliler bu tuzağa dikkat! Gerçeği banka şubesine gidince öğrendi! Türkiye'nin kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN füzesinin böyle verdiler! Yeni silah Yunanlıları salladı... CHP'li belediye yaka silktirdi! Fareler dükkanlarda cirit atıyor! Altın bulundu iddiası polisi alarma geçirdi ABD ve Çin'in radarındaydı! Şimdi de OECD Türkiye'deki devasa rezervi işaret etti: Onların söz hakkı var Şimdi de o dünya yıldızını işaret ettiler: Aykut Kocaman o yıldızı istemiyor! '2. Alex De Souza vakası mı?' Her dediği çıkan isim en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı Selma Savcı'dan müthiş bir analiz daha: İt iti ısırır mı?!? Şaklaban Şansölye Merz... Yeni uygulama devreye giriyor: Sabiha Gökçen’de ‘sessiz’ dönem
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Her dediği çıkan isim en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Her dediği çıkan isim en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli maaşta bir düzenleme yapılacağını söyleyerek yeni rakamla ilgili kulis bilgisini açıkladı.

2
#1
Foto - Her dediği çıkan isim en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı

Engelli emeklilik başvurularında sağlık raporunun yenilenip yenilenmeyeceği sorusunun sıkça gündeme geldiğini belirten Karakaş, bu konuda net konuştu: Eğer kişi zaten engelli emeklilik kapsamında maaş alıyorsa, durup dururken rapor yenilemesine gerek yok. SGK ancak kontrol muayenesine çağırırsa süreç yeniden başlar. Vergi indirimiyle emeklilik hakkına ilişkin sürecin de hâlâ sürdüğünü vurgulayan Karakaş, Anayasa Mahkemesi’nde bir yılı aşkın süredir bekleyen kararın henüz açıklanmadığını ve engelli vatandaşların bu sonucu sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

#2
Foto - Her dediği çıkan isim en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı

Nisan ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde geldiğini hatırlatan Karakaş, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şu an yüzde 14,64 zam kesinleşmiş durumda. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme nedeniyle yaklaşık yüzde 10,51 artış alıyor" dedi.

#3
Foto - Her dediği çıkan isim en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı

Temmuz ayı için beklentilere de değinen Karakaş, zam oranının yüzde 17,5 ile yüzde 19,5 arasında oluşabileceğini, yüzde 20 seviyesine yaklaşmasının mümkün ama aşmasının zor göründüğünü dile getirdi.

#4
Foto - Her dediği çıkan isim en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı

En düşük emekli maaşıyla ilgili henüz net bir karar olmadığını belirten Karakaş, kök maaş üzerinden yapılacak artışların bazı emekliler için “sıfır zam” riski doğurabileceğini söyleyerek "Bu nedenle taban maaş üzerinden artış yapılması daha olası. En düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin lira seviyesine çıkarılması beklenebilir" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Her dediği çıkan isim en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı

Gündemdeki torba kanun teklifine de değinen Karakaş, kamu alacaklarının yapılandırılmasında önemli bir değişiklik yapıldığını aktardı: “Daha önce 36 aya kadar olan taksitlendirme süresi 72 aya çıkarıldı. Bu, SGK prim borçları dahil tüm kamu alacaklarını kapsıyor.”

#6
Foto - Her dediği çıkan isim en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı

Ancak bu düzenlemenin yeterli olmadığını vurgulayan Karakaş, özellikle Bağ-Kur’luların emeklilik sürecinde daha kapsamlı yapılandırmalara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

#7
Foto - Her dediği çıkan isim en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı

Borçları nedeniyle emekli olamayan birçok kişinin kredi çekmek zorunda kaldığını belirten Karakaş, ihya bekleyen Bağ-Kur’lular için de yeni düzenlemelerin umutla beklendiğini söyledi.

#8
Foto - Her dediği çıkan isim en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı

KAYNAK: TGRT HABER

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Saffdt

Emekliler zam bekliyormuş

Benim derdim kira kira

Benim gibi herkesin derdi kira Ankara reise muhalefette sanki ev sahipleri birleşmiş gibi. Ankaraadam inat ediyor 6 aydır boş daireler var piyasa katı iki katı kira cekiyor bu ankaralılar kanunla yaşarken şimdide iktidar zorlansın diye evi inatla yüksek kira koyuyor ev sahibi numarası var ama falan sitede resimleri var bakın ayakları ile yine emlakcıya yönlendiriyorlar ki bu fahiş kira hep hükümete oyun.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
İmam trenden atılarak öldürüldü!
Dünya

İmam trenden atılarak öldürüldü!

İmam Mevlana Tousif Rıza Mazhari, Hindistan’da darp edildikten sonra hareket halindeki trenden atılarak hayatını kaybetti.
Özgür'ü ağlatacak Kemal açıklaması
Gündem

Özgür'ü ağlatacak Kemal açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken ..
Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!
Gündem

Raftaki dosya açıldı! Marmaris’teki ‘kaza’ 3 yıl sonra cinayet çıktı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesi..
Seküler bağnaz Ömür Gedik'den skandal açıklama! 'Evlatla köpek birdir’
Gündem

Seküler bağnaz Ömür Gedik'den skandal açıklama! 'Evlatla köpek birdir’

Bosch Türkiye’nin ‘evcil hayvanı evlatla bir tutan’ skandal reklamıyla başlayan değer erozyonu, seküler mahallenin temsilcilerinden Ömür Ged..
Dev şirket kötü haberi duyurdu! 1860 kişi işten çıkarılacak
Ekonomi

Dev şirket kötü haberi duyurdu! 1860 kişi işten çıkarılacak

Alman devi BioNTech, kapasite fazlası nedeniyle 1860 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Koronavirüs (Kovid-19) sonrası stratejik dönüşüm ba..
Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Dünya

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı

Avrupa Birliği (AB) üyesi Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23