Yeni uygulama devreye giriyor: Sabiha Gökçen’de ‘sessiz’ dönem

SABİHA GÖKÇEN TERMİNALİ'NDE "SESSİZLİK" DÖNEMİ: Sessiz havalimanı uygulaması, yalnızca anons süreçlerine yönelik bir düzenleme olmanın ötesinde terminal deneyimini bütüncül şekilde ele alan bir yaklaşımın parçası olarak hayata geçiriliyor. "Sessiz havalimanı" uygulaması ile birlikte yolcuların terminal içerisinde geçirdiği süre boyunca ihtiyaç duyduğu bilgiye farklı kanallar aracılığıyla erişebilmesi seyahat sürecinin daha planlı yönetilmesini desteklerken, yön bulma, kapı takibi ve uçuş süreçlerinin daha kolay takip edilmesine de imkan tanıyor. Uygulama kapsamında yolcu bilgilendirmelerinde dijital ve görsel kanalların etkinliği artırılarak çok kanallı bir iletişim yapısı oluşturuldu. Terminal genelinde konumlandırılmış uçuş bilgi ekranları (FIDS) ve kapı (gate) ekranları üzerinden sunulan anlık bilgilere ek olarak, İstanbul Sabiha Gökçen mobil uygulaması aracılığıyla da yolcular uçuşlarına ilişkin güncel gelişmeleri takip edebiliyor. Mobil uygulama üzerinden sağlanan uçuş takibi ve anlık bildirimler sayesinde yolcuların seyahat süreçlerine ilişkin bilgilere hızlı şekilde erişimi destekleniyor. Özellikle yoğun seyahat dönemlerinde uçuş süreçlerinin daha etkin şekilde yönetilmesine katkı sağlanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın üretken yapay zeka destekli dijital asistanı SAVVy de uygulamanın destekleyici unsurları arasında yer alıyor. Web sitesi, mobil uygulama ve kısa süre önce devreye alınan WhatsApp entegrasyonu üzerinden hizmet veren SAVVy; uçuş bilgileri, terminal hizmetleri, kapı bilgileri, terminal yönlendirmeleri ve havalimanı deneyimine ilişkin sorulara anlık yanıt sunuyor. WhatsApp entegrasyonu sayesinde yolcular SAVVy üzerinden uçuş durumlarına ilişkin güncel bilgilere erişebiliyor, terminal süreçlerine ilişkin destek alabiliyor ve seyahat süreçlerini tek bir kanal üzerinden kolaylıkla yönetebiliyor. Yapay zeka destekli altyapısı sayesinde 7/24 hizmet veren SAVVy, yolcuların bilgiye erişim süreçlerini hızlandırırken dijital yolcu deneyiminin daha erişilebilir, kullanıcı odaklı ve kesintisiz şekilde sürdürülmesine katkı sağlıyor.