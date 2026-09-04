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Murat Ülker'den ünlü markete tebrik: Yaptığınız işin neticesini görmek güzel

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Murat Ülker'den ünlü markete tebrik: Yaptığınız işin neticesini görmek güzel

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, ŞOK Marketler’in pestisit araştırmalarına yönelik uygulamalarını överek, çalışmaları yürüten ekibi tebrik etti.

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Foto - Murat Ülker'den ünlü markete tebrik: Yaptığınız işin neticesini görmek güzel

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Greenpeace Türkiye tarafından gerçekleştirilen son pestisit araştırmasında ŞOK Marketler’den alınan domates numunelerinde hiçbir mevzuata aykırı maddeye rastlanmadığını belirterek, tarladan rafa uzanan gıda denetim zincirinin başarısını vurguladı.

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Foto - Murat Ülker'den ünlü markete tebrik: Yaptığınız işin neticesini görmek güzel

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ülker, Antalya'daki tedarik platformunda kurulan laboratuvarlarla ürünlerin henüz raflara girmeden sıkı bir analiz sürecinden geçtiğini ifade etti.

#3
Foto - Murat Ülker'den ünlü markete tebrik: Yaptığınız işin neticesini görmek güzel

Ülker açıklamasında şunları ifade etti: "Geçtiğimiz günlerde Greenpeace Türkiye’nin yayımladığı pestisit araştırmasında, Şok Marketler ’den alınan domates örneklerinin hiçbirinde mevzuata aykırı pestisit kullanımına rastlanmadığını paylaştığını gördüm.

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Foto - Murat Ülker'den ünlü markete tebrik: Yaptığınız işin neticesini görmek güzel

Biz zaten laboratuar analizlerimizi yaptığımızı söylemiştik ama başkasından duymak da güzel. Çünkü bu konu bizim bir süredir özellikle üzerinde durduğumuz bir mesele. Daha önce de paylaşmıştım, ŞOK Marketler, Antalya’daki tedarik platformunda kurduğu laboratuvarla taze meyve ve sebzeleri raflara ulaşmadan önce kendi bünyesinde pestisit analizinden geçiriyor. Kontrol aslında laboratuvardan da önce, daha tarlada başlıyor.

#5
Foto - Murat Ülker'den ünlü markete tebrik: Yaptığınız işin neticesini görmek güzel

Mesele yalnızca üründen numune alıp analiz yapmak değil. Ürünün nerede, nasıl yetiştirildiğini takip etmek, gerekli kontrolleri yapmak, analiz etmek ve ancak uygun bulunan ürünü rafa koymak! İlk olarak domatesle başladığımız uygulamanın kapsamını giderek genişlettik. Bugün domates ve biber çeşitlerinin yanı sıra portakal, mandalina, greyfurt, sarımsak ve çekirdeksiz üzüm gibi ürünlerde de pestisit analizleri yapıyoruz.

#6
Foto - Murat Ülker'den ünlü markete tebrik: Yaptığınız işin neticesini görmek güzel

Üstelik neticeler herkesle paylaşılıyor. Müşterilerimiz de kasalardaki QR kodlar üzerinden Cepte ŞOK aracılığıyla analiz sonuçlarına ulaşabiliyor. Yani müşteri raftaki domatesi, biberi ya da üzümü görüyor ama o ürünün arkasında tarladan laboratuvara, mağazaya uzanan ciddi bir emek, kontrol ve şeffaflık zinciri var. Elbette bulunduğumuz noktayı yeterli görmüyoruz. Bu neticeler bizim için daha iyisini yapmak üzere bir teşvik. Analizden geçirdiğimiz ürün gamını genişletmeye devam ediyoruz.

#7
Foto - Murat Ülker'den ünlü markete tebrik: Yaptığınız işin neticesini görmek güzel

ŞOK’taki çalışma arkadaşlarımızı, üreticilerimizi ve tarladan rafa kadar bu zincirin her halkasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bizim işimiz müşterimize yalnızca uygun fiyatlı ürün ulaştırmak değil. Güvenle alabileceği ürünü uygun fiyatla ulaştırmak. Çünkü gıdada güvenin tesisi tarladan başlıyor."

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Yorumlar

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 ürünleri insanlara satanlardan biri...

Musaa

Kesin bu markayı da satacak yabancılara yoksa sesi soluğu çıkmıyordu uzun zamandır
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