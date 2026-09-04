Murat Ülker'den ünlü markete tebrik: Yaptığınız işin neticesini görmek güzel

Biz zaten laboratuar analizlerimizi yaptığımızı söylemiştik ama başkasından duymak da güzel. Çünkü bu konu bizim bir süredir özellikle üzerinde durduğumuz bir mesele. Daha önce de paylaşmıştım, ŞOK Marketler, Antalya’daki tedarik platformunda kurduğu laboratuvarla taze meyve ve sebzeleri raflara ulaşmadan önce kendi bünyesinde pestisit analizinden geçiriyor. Kontrol aslında laboratuvardan da önce, daha tarlada başlıyor.