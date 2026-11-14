Müjdeyi Galatasaray yöneticisi verdi nihayet: Galatasaray'da Ocak operasyonu!
Galatasaray'da herkes transferden çok patates tarlasına dönen Rams Park'ın akıbetini konuşuyor...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray'da herkes transferden çok patates tarlasına dönen Rams Park'ın akıbetini konuşuyor...
8 numara mı gelecek yoksa sol stopere mi takviye yapılacak? Galatasaray camiasında taraftar dahil kimsenin ajandasında ilk sayfada transfer yazmıyor; herkes "patates tarlasına" dönen zeminin akıbetini merak ediyor.
Galatasaray camiası işi gücü bıraktı, "Zemin ne olacak?" diye soruyor. Çünkü görünüme bakılırsa; önce Osimhen'i, ardından Rafael Leão'yu alan zeminle 2026 yılı tamamlanacak!
Yönetici Bora Bahçetepe’nin açıklamalarına bakılacak olursa, sezonun ikinci devresinde "halı gibi" bir zemin hayal edilebilir. Galatasaray, ocak ayında stadyumun çimlerini tamamen yenilemeye hazırlanıyor. Planlamaya göre; yurt dışından güçlendirilmiş rulo halı çimler getirilecek, hazır halde serilecek ve ardından hibrit işlemi uygulanacak.
Sürecin mali yönüyle ilgili detaylar da netleşiyor: Ocak ayına kadar yapılacak geçici onarım işlemlerinin masraflarını ilgili firma karşılayacak. Büyük çim yenileme operasyonu için anlaşma sağlandığında ise maliyeti Galatasaray üstlenecek.
Ancak madalyonun bir de negatif yüzü var: Gelecek olan yeni hibrit sistemin yüksekliği, Rams Park’ın mevcut zemin yapısıyla birebir aynı olmayabilir. Fotospor'a göre; İki sistem arasındaki boyut farkı, oyuncuların sahada adaptasyon sorunu yaşamasına neden olabilecek ve bu durum ilk defa test edilecek.
İzmir’de yıllardır beklenen gerçek belediyecilik adımları AK Parti kadrolarının öncülüğünde hayata geçmeye devam ediyor. İzmir AK Parti’ye g..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23