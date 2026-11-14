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BİM 15-17 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi... Müjdeyi Galatasaray yöneticisi verdi nihayet: Galatasaray'da Ocak operasyonu! Peki Emre Belözoğlu ne yapacak? Büyük risk: Herkes şaşkın: Ake'nin durumu can sıkıcı Son 16 yılın yağış rekoru kırıldı: Türkiye’de 2026 bereketi İstenmeyen adam ilan edildi! Çok büyük umutlarla gelmişti şimdi teklif bekleniyor Ülkede resmen hayat durdu: Milyonlarca insan havalimanlarında mahsur kaldı! Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan İstanbul'a hayran kaldı! Khan, 'Cuma namazına katılmak bir ayrıcalık' İslam Memiş en kritik seviyeleri paylaştı: Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Aziz Yıldırım sonrası en güçlü isim: Hakan Safi yeniden aday olacak mı?
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Müjdeyi Galatasaray yöneticisi verdi nihayet: Galatasaray'da Ocak operasyonu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Müjdeyi Galatasaray yöneticisi verdi nihayet: Galatasaray'da Ocak operasyonu!

Galatasaray'da herkes transferden çok patates tarlasına dönen Rams Park'ın akıbetini konuşuyor...

#1
Foto - Müjdeyi Galatasaray yöneticisi verdi nihayet: Galatasaray'da Ocak operasyonu!

8 numara mı gelecek yoksa sol stopere mi takviye yapılacak? Galatasaray camiasında taraftar dahil kimsenin ajandasında ilk sayfada transfer yazmıyor; herkes "patates tarlasına" dönen zeminin akıbetini merak ediyor.

#2
Foto - Müjdeyi Galatasaray yöneticisi verdi nihayet: Galatasaray'da Ocak operasyonu!

Galatasaray camiası işi gücü bıraktı, "Zemin ne olacak?" diye soruyor. Çünkü görünüme bakılırsa; önce Osimhen'i, ardından Rafael Leão'yu alan zeminle 2026 yılı tamamlanacak!

#3
Foto - Müjdeyi Galatasaray yöneticisi verdi nihayet: Galatasaray'da Ocak operasyonu!

Yönetici Bora Bahçetepe’nin açıklamalarına bakılacak olursa, sezonun ikinci devresinde "halı gibi" bir zemin hayal edilebilir. Galatasaray, ocak ayında stadyumun çimlerini tamamen yenilemeye hazırlanıyor. Planlamaya göre; yurt dışından güçlendirilmiş rulo halı çimler getirilecek, hazır halde serilecek ve ardından hibrit işlemi uygulanacak.

#4
Foto - Müjdeyi Galatasaray yöneticisi verdi nihayet: Galatasaray'da Ocak operasyonu!

Sürecin mali yönüyle ilgili detaylar da netleşiyor: Ocak ayına kadar yapılacak geçici onarım işlemlerinin masraflarını ilgili firma karşılayacak. Büyük çim yenileme operasyonu için anlaşma sağlandığında ise maliyeti Galatasaray üstlenecek.

#5
Foto - Müjdeyi Galatasaray yöneticisi verdi nihayet: Galatasaray'da Ocak operasyonu!

Ancak madalyonun bir de negatif yüzü var: Gelecek olan yeni hibrit sistemin yüksekliği, Rams Park’ın mevcut zemin yapısıyla birebir aynı olmayabilir. Fotospor'a göre; İki sistem arasındaki boyut farkı, oyuncuların sahada adaptasyon sorunu yaşamasına neden olabilecek ve bu durum ilk defa test edilecek.

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