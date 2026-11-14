Müjdeyi Galatasaray yöneticisi verdi nihayet: Galatasaray'da Ocak operasyonu!

Ancak madalyonun bir de negatif yüzü var: Gelecek olan yeni hibrit sistemin yüksekliği, Rams Park’ın mevcut zemin yapısıyla birebir aynı olmayabilir. Fotospor'a göre; İki sistem arasındaki boyut farkı, oyuncuların sahada adaptasyon sorunu yaşamasına neden olabilecek ve bu durum ilk defa test edilecek.