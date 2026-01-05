Müjde verildi: Koca yol 2 dakikaya düştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bir yol projesinin daha bittiğini duyurdu ve yolculuk süresinin 2 dakikaya düştüğünü açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bolu Güney Çevre Yolu Projesi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından "Türkiye Hızlanıyor" başlığıyla yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Bolu Güney Çevre Yolu projemizle 15 dakikalık yolu 2 dakikaya düşürerek hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağladık. Ulaşımda hız, şehir içi trafikte tam rahatlık”
