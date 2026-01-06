Osimhen olay çıkardı! ‘Ben Türkiye’ye dönüyorum’ deyip milli takımdan ayrıldı
Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği performansla Nijerya Milli Takımı'nı çeyrek finale taşıma başarısı gösteren Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Yıldız futbolcunun, Nijerya Milli Takımı'nın kampından ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.
ARISE News'in haberine göre; Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'ndaki akreditasyonunu iptal ettiği aktarıldı.
Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nın kampından ayrılarak Galatasaray'a dönme kararı aldığı vurgulandı.
Victor Osimhen'in dün oynanan Mozambik maçı sonrası Nijerya Milli Takımı'ndan kimseyle bir görüşme yapmadığı kaydedildi.
Öte yandan Victor Osimhen'in, "Milli Takım ile işim bitti, Türkiye'ye dönüyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Nijerya Milli Takımı'nın Mozambik ile oynadığı maçta Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasındaki tartışma ön plana çıkmıştı.
Victor Osimhen, yaşanan bir pozisyonun ardından takım arkadaşı Ademola Lookman'ın üzerine yürümüştü.
Victor Osimhen, Ademola Lookman ile yaşadığı tartışma sonrası oyundan çıkmak istemiş ve kenara gelmişti. Victor Osimhen ile tartışma yaşayan Ademola Lookman gün içinde bir paylaşıma imza atmıştı. Ademola Lookman, Victor Osimhen ile yer aldığı bir gol sevinci fotoğrafı paylaşmıştı.
