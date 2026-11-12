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Nihal Olçok'un yeni işi belli oldu: KAP'a bildirdiler

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Nihal Olçok'un yeni işi belli oldu: KAP'a bildirdiler

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Erol Olçok'un 2013 yılında boşandığı eski eşi Nihal Olçok Türkiye'nin dev şirketinde işe başladı.

#1
Foto - Nihal Olçok'un yeni işi belli oldu: KAP'a bildirdiler

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Erol Olçok'un 2013 yılında boşandığı eski eşi Nihal Olçok, enerji sektöründe faaliyet gösteren Gersan Elektrik'in yönetiminde üst düzey göreve atandı. Şirket, yönetim kadrosunda yapılan değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

#2
Foto - Nihal Olçok'un yeni işi belli oldu: KAP'a bildirdiler

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Üyesi Jale Obut'un kişisel gerekçelerle 11 Kasım 2026 itibarıyla görevinden ayrılmasının ardından boşalan üyeliğe Nihal Olçok getirildi. Olçok'un yönetim kurulu üyeliğine atanması, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulacak. Yönetim içerisindeki görev dağılımının yeniden düzenlenmesiyle birlikte Olçok, Gülfem Oktay'ın yerine Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de üstlendi. Kararın oy birliğiyle alındığı bildirildi.

#3
Foto - Nihal Olçok'un yeni işi belli oldu: KAP'a bildirdiler

Şirketin duyurusunda dikkat çeken bir diğer karar ise dışarıdan alınan danışmanlık hizmetlerinin tamamının sona erdirilmesi oldu. Bu kapsamda mevcut danışmanlık sözleşmelerinin feshedilmesine ve ilgili iş ilişkilerinin sonlandırılmasına karar verildi.

#4
Foto - Nihal Olçok'un yeni işi belli oldu: KAP'a bildirdiler

1985 yılında İstanbul'da kurulan Gersan Elektrik, 2003 yılından bu yana Borsa İstanbul'da GEREL koduyla işlem görüyor. Şirket, 2026 yılının ilk dokuz ayında 2,5 milyar lira ciro elde ederken dönem kârı 30 milyon lira olarak açıklandı.

#5
Foto - Nihal Olçok'un yeni işi belli oldu: KAP'a bildirdiler

Yaklaşık 750 kişinin istihdam edildiği şirketin Zonguldak'ın yanı sıra Umman'da da üretim tesisi bulunuyor. Gersan, Vietnam'dan Şili'ye, Arjantin'den Sri Lanka'ya kadar farklı ülkelerde yürüttüğü projelerle uluslararası pazarda faaliyet gösteriyor. Şirketin öne çıkan ortakları arasında İzgi Holding ve Erkan İzgi yer alıyor.

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