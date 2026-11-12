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Ahmet Nazif Zorlu'nun ölümü sonrası Vestel'de flaş gelişme: Alacaklılar kabul etti

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Ahmet Nazif Zorlu'nun ölümü sonrası Vestel'de flaş gelişme: Alacaklılar kabul etti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun ölümü sonrası beyaz eşya devi Vestel'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Ahmet Nazif Zorlu'nun ölümü sonrası Vestel'de flaş gelişme: Alacaklılar kabul etti

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 20 Ekim 2026’da başlatılan Eurobond takas ve yeniden yapılandırma sürecinde alacaklıların onayına sunulan teklif, 11 Kasım’da yapılan oylamada kabul edildi.

#2
Foto - Ahmet Nazif Zorlu'nun ölümü sonrası Vestel'de flaş gelişme: Alacaklılar kabul etti

Şirketin 2029 vadeli, yıllık yüzde 9,75 faizli 500 milyon dolarlık kıdemli teminatlı tahvillerine ilişkin düzenlemede toplantı yeter sayısı yüzde 93,38 olarak gerçekleşti. Oylamaya katılanların yüzde 82’si yeniden yapılandırma teklifine destek verdi. Böylece karar için gerekli olan yüzde 75’lik onay eşiği aşılmış oldu.

#3
Foto - Ahmet Nazif Zorlu'nun ölümü sonrası Vestel'de flaş gelişme: Alacaklılar kabul etti

Kabul edilen düzenleme kapsamında mevcut tahvil sözleşmesinde değişikliğe gidilecek ve borç yapısı yeni vadeler üzerinden yeniden düzenlenecek. Yeniden yapılandırma çerçevesinde 2032 ve 2035 vadeli yeni tahvil yapısının hayata geçirilmesi öngörülüyor.

#4
Foto - Ahmet Nazif Zorlu'nun ölümü sonrası Vestel'de flaş gelişme: Alacaklılar kabul etti

Yeniden yapılandırma sürecinin en önemli sonuçlarından biri de Kasım 2026’da yapılması beklenen faiz ödemesinin ertelenmesi oldu. Mevcut ödeme takvimine göre 15 Kasım 2026’da yapılması gereken faiz ödemesi gerçekleştirilmeyecek. Ödeme, yeniden yapılandırma kapsamında belirlenecek ileri bir tarihe bırakılacak.

#5
Foto - Ahmet Nazif Zorlu'nun ölümü sonrası Vestel'de flaş gelişme: Alacaklılar kabul etti

Ancak sürecin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayı gerekiyor. Vestel’in 11 Kasım tarihli açıklamasında SPK onayının henüz alınmadığı ve sürecin bu onaya bağlı olduğu belirtildi.

#6
Foto - Ahmet Nazif Zorlu'nun ölümü sonrası Vestel'de flaş gelişme: Alacaklılar kabul etti

Şirket, SPK onayının alınmasının ardından yeni tahvillere ilişkin uzlaşma tarihini ve 2032 vadeli tahvillerin kimlik bilgilerini (ISIN, ortak kod ve CUSIP) mümkün olan en kısa sürede duyuracak.

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