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BDDK Başkanlığı'ndan affını istemişti! Kavcıoğlu iki yıl daha maaş mı alacak?

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BDDK Başkanlığı'ndan affını istemişti! Kavcıoğlu iki yıl daha maaş mı alacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevinden affını isteyen BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili ilginç bir iddia gündem oldu.

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#1
Foto - BDDK Başkanlığı'ndan affını istemişti! Kavcıoğlu iki yıl daha maaş mı alacak?

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında bankacılık bürokrasisinden bazı isimlerin de dosyaya dahil olmasının ardından BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden affını istediğini açıkladı. Kavcıoğlu'nun açıklamasının ardından Bankacılık Kanunu'nda yer alan ve görevden ayrılan kurul başkanları ile üyelerine yapılacak ödemeleri düzenleyen 103. madde dikkat çekti.

#2
Foto - BDDK Başkanlığı'ndan affını istemişti! Kavcıoğlu iki yıl daha maaş mı alacak?

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurum ve şahsıyla ilgili gündeme gelen iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kavcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - BDDK Başkanlığı'ndan affını istemişti! Kavcıoğlu iki yıl daha maaş mı alacak?

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

#4
Foto - BDDK Başkanlığı'ndan affını istemişti! Kavcıoğlu iki yıl daha maaş mı alacak?

Kavcıoğlu'nun görevinden ayrılma talebinin ardından Bankacılık Kanunu'nun 103. maddesinde yer alan düzenleme gündeme geldi. Söz konusu madde, kurul başkanlığı ve üyeliği sona eren kişilerin belirli koşullarda maaş ve diğer ödemelerini almaya devam edebilmesine imkan tanıyor.

#5
Foto - BDDK Başkanlığı'ndan affını istemişti! Kavcıoğlu iki yıl daha maaş mı alacak?

Düzenlemeye göre kamu görevlisiyken kurula atananlar, görevden ayrıldıktan sonra eski kurumlarına başvurarak uygun bir kadroya atanabiliyor. Atama gerçekleşinceye kadar ödemeleri BDDK tarafından karşılanıyor. Kamu kurumunda çalışmıyorken kurul başkanlığına veya üyeliğine seçilenler ise başka bir görev veya işe başlayıncaya kadar ödemelerini almaya devam edebiliyor.

#6
Foto - BDDK Başkanlığı'ndan affını istemişti! Kavcıoğlu iki yıl daha maaş mı alacak?

Kanunda bu kapsamda yapılacak ödemelerin iki yılı geçemeyeceği belirtiliyor. Dolayısıyla Kavcıoğlu'nun bu haktan yararlanıp yararlanamayacağı, görevden ayrılma sürecinin tamamlanmasına ve ilgili yasal koşullara bağlı bulunuyor.

#7
Foto - BDDK Başkanlığı'ndan affını istemişti! Kavcıoğlu iki yıl daha maaş mı alacak?

Kanunun ilgili maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

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Yorumlar

Hüseyin Yavuz

Böyle kıymetli elemanlara danışmanlık yaptıkları resmi kuruluşlardan ilave huzur hakkı da verilir. Kim bilir zaten kaç maaş alıyordu?

Mustafa

Vay anam vay,mazlum milletin halı .nice olur bilemiyorum
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