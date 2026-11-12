BDDK Başkanlığı'ndan affını istemişti! Kavcıoğlu iki yıl daha maaş mı alacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevinden affını isteyen BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili ilginç bir iddia gündem oldu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevinden affını isteyen BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili ilginç bir iddia gündem oldu.
Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında bankacılık bürokrasisinden bazı isimlerin de dosyaya dahil olmasının ardından BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden affını istediğini açıkladı. Kavcıoğlu'nun açıklamasının ardından Bankacılık Kanunu'nda yer alan ve görevden ayrılan kurul başkanları ile üyelerine yapılacak ödemeleri düzenleyen 103. madde dikkat çekti.
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurum ve şahsıyla ilgili gündeme gelen iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kavcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kavcıoğlu'nun görevinden ayrılma talebinin ardından Bankacılık Kanunu'nun 103. maddesinde yer alan düzenleme gündeme geldi. Söz konusu madde, kurul başkanlığı ve üyeliği sona eren kişilerin belirli koşullarda maaş ve diğer ödemelerini almaya devam edebilmesine imkan tanıyor.
Düzenlemeye göre kamu görevlisiyken kurula atananlar, görevden ayrıldıktan sonra eski kurumlarına başvurarak uygun bir kadroya atanabiliyor. Atama gerçekleşinceye kadar ödemeleri BDDK tarafından karşılanıyor. Kamu kurumunda çalışmıyorken kurul başkanlığına veya üyeliğine seçilenler ise başka bir görev veya işe başlayıncaya kadar ödemelerini almaya devam edebiliyor.
Kanunda bu kapsamda yapılacak ödemelerin iki yılı geçemeyeceği belirtiliyor. Dolayısıyla Kavcıoğlu'nun bu haktan yararlanıp yararlanamayacağı, görevden ayrılma sürecinin tamamlanmasına ve ilgili yasal koşullara bağlı bulunuyor.
Kanunun ilgili maddesinde şu ifadeler yer alıyor:
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