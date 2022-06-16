2022-06-16 08:06:57 Muhbirlik yaptıkları ortaya çıktı! PKK'ya F-16 uyarısı
Terör örgütü PKK/YPG'nin medya yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin, operasyon için havalanan F-16'larla ilgili haber yaparak örgütü uyardığı belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Emniyet, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde basın komitesi yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 21 şüphelinin, örgütsel maksatlı programlar yaparak örgütün bir parçası gibi hareket ettikleri tespit edildi.