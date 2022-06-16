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Muhbirlik yaptıkları ortaya çıktı! PKK'ya F-16 uyarısı

2022-06-16 08:06:57
Muhbirlik yaptıkları ortaya çıktı! PKK'ya F-16 uyarısı

Terör örgütü PKK/YPG'nin medya yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin, operasyon için havalanan F-16'larla ilgili haber yaparak örgütü uyardığı belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Emniyet, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde basın komitesi yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 21 şüphelinin, örgütsel maksatlı programlar yaparak örgütün bir parçası gibi hareket ettikleri tespit edildi.

#1
Foto - KANALLARI KULLANMIŞLAR 8 Haziran'da operasyon için düğmeye basıldı. 21 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'da bulunan Pel Yapım, Piya Yapım ve Ari Yapım isimli ajansların, örgütün Belçika'da yayın yapan kanalı Sterk TV ve İngiltere'de yayın yapan Medya Haber TV'ye program hazırladıkları anlaşıldı.

KANALLARI KULLANMIŞLAR 8 Haziran'da operasyon için düğmeye basıldı. 21 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'da bulunan Pel Yapım, Piya Yapım ve Ari Yapım isimli ajansların, örgütün Belçika'da yayın yapan kanalı Sterk TV ve İngiltere'de yayın yapan Medya Haber TV'ye program hazırladıkları anlaşıldı.

#2
Foto - PKK'YA F-16 UYARISI Jin News Haber Ajansı'nın da aynı amaçla faaliyetler yürüttüğü görüldü. Şüpheliler, TSK'nın bölücü terör örgütüne yönelik başlattığı hava harekatlarını da örgüte bildirmek için çalışma yürütmüş.

PKK'YA F-16 UYARISI Jin News Haber Ajansı'nın da aynı amaçla faaliyetler yürüttüğü görüldü. Şüpheliler, TSK'nın bölücü terör örgütüne yönelik başlattığı hava harekatlarını da örgüte bildirmek için çalışma yürütmüş.

#3
Foto - Diyarbakır'dan havalanan F-16'ları takip eden şüphelilerin, harekatı örgüt mensuplarına duyurmak için son dakika bilgisiyle haber yaptığı tespit edildi.

Diyarbakır'dan havalanan F-16'ları takip eden şüphelilerin, harekatı örgüt mensuplarına duyurmak için son dakika bilgisiyle haber yaptığı tespit edildi.

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