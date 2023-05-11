Muharrem İnce'ye kaset kumpasına AK Parti'den üst düzey tepki: Bu belaltı FETÖ taktiğidir, kınıyoruz

7'Lİ MASA "MENFAAT İTTİFAKI" Millet İttifakı'nı "menfaat ittifakı" olarak tanımlayan Yıldırım, şöyle konuştu: "Çünkü daha seçim gerçekleşmeden makamların dağıtılması, hangi kurumların, hangi yöneticilerin nasıl atanacağı gibi birçok konu kamuoyunun önünde insanların hayretle izlediği bir tiyatroya döndü. Düşünün ki iki ilin belediye başkanı var, seçilmişler, görev verilmiş. Görevlerini yerine getirmek yerine veya getirme gibi bir dertleri olmadan bu sefer daha ileri bir göreve tayin ediliyorlar ve seçimin yapılmasını da beklemiyorlar. Kendilerini meydanlarda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak takdim ettiriyorlar. Bu bizim insanımızın aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Bu göreve onları seçenlere en hafifinden yapılan en büyük saygısızlıktır."