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Muharrem İnce'ye kaset kumpasına AK Parti'den üst düzey tepki: Bu belaltı FETÖ taktiğidir, kınıyoruz

2023-05-11 13:11:51
Muharrem İnce'ye kaset kumpasına AK Parti'den üst düzey tepki: Bu belaltı FETÖ taktiğidir, kınıyoruz

Adaylıktan çekilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olması için baskı yapılan Muharrem İnce'ye yönelik gerçekleştirilen kaset şantajı ve kumpas girişimine AK Parti'den üst düzey tepki geldi. İlkeli siyaseti bir kenara bırakan 7'li masanın bir bölümü tamamen suskun kalırken bir bölümü de kısık seslerle konuyu ele almıştı. Ancak AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkındaki iddialara ilişkin, "Bunların tamamı FETÖ'nün belaltı taktikleridir. Sayın İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz." dedi.

#1
Foto - Muharrem İnce'ye kaset kumpasına AK Parti'den üst düzey tepki: Bu belaltı FETÖ taktiğidir, kınıyoruz

Muharrem İnce'ye yönelik gerçekleşen kaset şantajı ve kumpas girişimine AK Parti'den üst düzey tepki geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkındaki iddialara ilişkin, "Bunların tamamı FETÖ taktikleridir. FETÖ'nün bel altı, insanları infaz etmeye yönelik, itibarını yok etmeye yönelik faaliyetleridir. Dolayısıyla Sayın İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz." dedi.

#2
Foto - Muharrem İnce'ye kaset kumpasına AK Parti'den üst düzey tepki: Bu belaltı FETÖ taktiğidir, kınıyoruz

Yıldırım, AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bölgesel olarak çok önemli bir rol oynadığını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel istikrarı sağlamada vazgeçilmez bir görev ifa ettiğini söyledi.

#3
Foto - Muharrem İnce'ye kaset kumpasına AK Parti'den üst düzey tepki: Bu belaltı FETÖ taktiğidir, kınıyoruz

7'Lİ MASA "MENFAAT İTTİFAKI" Millet İttifakı'nı "menfaat ittifakı" olarak tanımlayan Yıldırım, şöyle konuştu: "Çünkü daha seçim gerçekleşmeden makamların dağıtılması, hangi kurumların, hangi yöneticilerin nasıl atanacağı gibi birçok konu kamuoyunun önünde insanların hayretle izlediği bir tiyatroya döndü. Düşünün ki iki ilin belediye başkanı var, seçilmişler, görev verilmiş. Görevlerini yerine getirmek yerine veya getirme gibi bir dertleri olmadan bu sefer daha ileri bir göreve tayin ediliyorlar ve seçimin yapılmasını da beklemiyorlar. Kendilerini meydanlarda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak takdim ettiriyorlar. Bu bizim insanımızın aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Bu göreve onları seçenlere en hafifinden yapılan en büyük saygısızlıktır."

#4
Foto - Muharrem İnce'ye kaset kumpasına AK Parti'den üst düzey tepki: Bu belaltı FETÖ taktiğidir, kınıyoruz

BELALTINDAN SİYASET OLMAZ! BUNLAR FETÖ TAKTİĞİDİR Yıldırım, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkındaki kumpas girişimine ilişkin şunları söyledi: "Bu ve buna benzer olayları biz daha önce de gördük, yaşadık. 17-25"te gördük. Daha önce rahmetli Baykal'ın şahsıyla ilgili gördük. Bunların tamamı FETÖ taktikleridir, FETÖ'nün bel altı, insanları infaz etmeye yönelik, itibarını yok etmeye yönelik faaliyetleridir.

#5
Foto - Muharrem İnce'ye kaset kumpasına AK Parti'den üst düzey tepki: Bu belaltı FETÖ taktiğidir, kınıyoruz

"KINIYORUZ, REDDEDİYORUZ" Dolayısıyla Sayın İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Hatırlayın Muharrem İnce'yi uzun zaman siyasi baskı, mahalle baskısıyla yıldırmaya çalıştılar. Bunu başaramayınca da bilindik, okyanus ötesi FETÖ yöntemleriyle kişisel meselelere, iftiralara başvurmaktan da çekinmediler.

#6
Foto - Muharrem İnce'ye kaset kumpasına AK Parti'den üst düzey tepki: Bu belaltı FETÖ taktiğidir, kınıyoruz

SİYASETİN AHLAKI OLMALI Bizim tavsiyemiz, Sayın İnce'nin bunlara aldırış etmemesi, mücadelesine aynen devam etmesidir. Şahsına yapılan bu çirkinlikleri şiddetle kınıyorum. Siyaset bel altından yapılmamalı. Siyasetin de bir ahlakı olması gerektiğini herkes bilmelidir."

#7
Foto - Muharrem İnce'ye kaset kumpasına AK Parti'den üst düzey tepki: Bu belaltı FETÖ taktiğidir, kınıyoruz

Bu kazanımları yok etmek ve Türkiye'nin tekrar terörle anılan, yatırımların yapılmadığı, kalkınmasının geciktirildiği bir sürece sürüklenmek istendiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

#8
Foto - Muharrem İnce'ye kaset kumpasına AK Parti'den üst düzey tepki: Bu belaltı FETÖ taktiğidir, kınıyoruz

"Bu nedenle bu seçimin diğer seçimlerden ayrışan, çok daha önemli hale gelen bir seçim olduğunu görüyoruz. Özellikle son 15 günde sahada vatandaşlar, 'Bizim sorunlarımız var, ekonomik sorunlarımız var, başka meselelerimiz var. Gelecekte evlatlarımızla ilgili beklentilerimiz var ama bütün bunları şimdilik bir kenara bırakıyoruz.

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