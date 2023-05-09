Muharrem İnce’den seçim itirafı: İlk turda kazanıyor

“Sahayı bilmeden konuşuyorsunuz, lütfen bir 24 saat susun. Aslında sanatçı ve gazetecilere değil adaya sesleniyorum adaya. Millet İttifakı’nın adayına sesleniyorum. Açıklamanızda ‘Ben yüzde 60 ile kazanıyorum’ diyorsunuz. Yüzde 60 ile kazanıyorsanız hiçbir problem yok. Beni ciddiye almanıza da gerek yok o zaman. Bu doğru mu, yüzde 60 ile kazanıyor musunuz? Troller başta olmak üzere herkes bana saldırıyor, atılmadık iftira kalmadı. Sahte kasetlerden, sahte dekontlarda, sabah neyle uyanacağım diye bekliyorum. Bunlar bana diz çöktürmez, ben bunlara boyun eğmem. Mümkün değil, benim abdestimden şüphem yok. Ben ne yaptığımı biliyorum. Sahtedir diyorum, zaten sahte çıkıyor. O para iddialarının hepsi yalan ama iyi para kazanacağım mahkemelerden. Onların paylaşanların hepsini avukatlarım tek tek tespit ediyor. Sahte dekontları hazırlayanları biliyoruz. İsrail videosunu kesip benim başımı koyuyorlar. Önceden FETÖ’cüler bunu orduya yaptı, sahte belgelerle bu memleketin kozmik odasına girildi. Şimdi o FETÖ’cüler, CHP’yi destekliyorlar. FETÖ’cüler bana iftira atıyor, CHP’li kardeşlerim de bunları yayıyor. Bu yaptığınız ayıp, yaptıklarınızdan utanacaksınız. Sahte belgeleri yayanların hepsine dava açacağım, sonra bana yalvarmayın. ‘ben özür dilerim, ben yanılmışım’ diyen hiç kimseyi affetmeyeceğim. Benim onurumla şerefimle oynayacaksınız, benim çocuk çocuğum ailem var. Hiç birinizi affetmeyeceğim"