Muhalefette kaos! İYİ Partili Turhan Çömez ve CHP'li Gaye Usluer canlı yayında birbirine girdi: İpler iyice koptu

"BALIKESİR'İ İYİ PARTİ YÜZÜNDEN KAYBETTİK" Usluer, "Elbette ki ittifaklar karşılıklık fedakarlıklar yapılarak oluşturulmuştur. Ancak bunun sonuncunda örneğin Balıkesir ili, sayın Turhan Çömez'in de milletvekili olduğu il yapılan anketlerde CHP adayı tarafından alınabiliyor görülürken ittifak nedeniyle İYİ Parti'ye verilmiştir ve Balıkesir kaybedilmiştir. Esasında hep o kazanılan 11 büyükşehiri konuşuyoruz ama kaybedilen şehirler de ittifakların sonucudur. Bunları da belki tartışmak gerekir. İYİ Parti '11 büyükşehir bizim sayemizde alındı' diyor ama burada karşılıklı fedakarlık süreci oluşmuştur. Örneğin Balıkesir CHP adayı olduğunda kazanılabiliyorken İYİ Parti orada iddiada bulunmuştur. 'Biz alalım, biz alırız' diye, alamamıştır." ifadelerini kullandı.