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Yaşam
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Muğla’da feci kaza! Kafasına darbe aldı

2021-02-17 20:49:37
Muğla’da feci kaza! Kafasına darbe aldı

Muğla'da yayaya çarpan motosikletli, kafasına aldığı yarayla yaşamını yitirdi.

#1
Foto - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yayaya çarpmasının ardından kafasını kaldırıma vuran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yayaya çarpmasının ardından kafasını kaldırıma vuran motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

#2
Foto - Anıl Çayan'ın (24) kullandığı 48 AED 413 plakalı motosiklet, Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Haticegül H'ye çarptı.

Anıl Çayan'ın (24) kullandığı 48 AED 413 plakalı motosiklet, Kesikkapı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Haticegül H'ye çarptı.

#3
Foto - Kazada kafasını kaldırıma çarparak yaralanan Çayan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden Haticegül H'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada kafasını kaldırıma çarparak yaralanan Çayan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden Haticegül H'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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