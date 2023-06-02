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Müdür Yardımcısı Nişancı, göreve başladı

2023-06-02 12:56:28
Müdür Yardımcısı Nişancı, göreve başladı

Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevine atanan Taner Nişancı görevine başladı.

#1
Foto - Müdür Yardımcısı Nişancı, göreve başladı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir’in görevden ayrılarak Balıkesir Bölge Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının ardından, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevine Taner Nişancı atandı.

#2
Foto - Müdür Yardımcısı Nişancı, göreve başladı

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünde Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevini yürütürken Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanan Taner Nişancı’yı, Bölge Müdürü Erdal Dingil ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Ünle, Personel Şube Müdürü İlhan Yavuz ve Kütahya Merkez İşletme Müdürü Mustafa Doğan’da yer aldı.

#3
Foto - Müdür Yardımcısı Nişancı, göreve başladı

1998 yılından bu yana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlüklerinde Orman İşletme Şefi, İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü olarak görev yaptığını ve son olarak Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevini yürüttüğünü belirten Bölge Müdür Yardımcısı Taner Nişancı, Kütahya’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve ekip olarak güzel çalışmalara imza atacaklarını belirtti. Bölge Müdürü Erdal Dingil ve yönetim kadrosuna nazik ziyaretlerinden ve başarı dileklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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