Müdür Yardımcısı Nişancı, göreve başladı

1998 yılından bu yana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlüklerinde Orman İşletme Şefi, İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü olarak görev yaptığını ve son olarak Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevini yürüttüğünü belirten Bölge Müdür Yardımcısı Taner Nişancı, Kütahya’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve ekip olarak güzel çalışmalara imza atacaklarını belirtti. Bölge Müdürü Erdal Dingil ve yönetim kadrosuna nazik ziyaretlerinden ve başarı dileklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.