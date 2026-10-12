Mübarek el-Ati: Türk istihbaratıyla çalışıyoruz, Ankara kritik teknolojileri bize aktarıyor

Mekke İttifakı'nın herhangi bir saldırıyı caydırmayı hedefleyen savunma odaklı bir yapı olduğuna vurgu yapan el-Ati, "Ülkelerin sınırları dışında operasyonlar yürütmek amacı taşımıyor. Bu nedenle Mekke Anlaşması, yeni savaş alanları açmak yerine savaşları sona erdirmeyi amaçlayan bir mekanizma olarak tasarlandı. Her türlü imkanı kullanarak herhangi bir çatışmayı önlemek için çalışıyor." ifadelerini kullandı. Anlaşmanın halihazırda istihbarat bilgilerinin paylaşılması yoluyla etkinleştirilmiş durumda olduğunu anlatan el-Ati, "Ayrıca Pakistan ve Türkiye gibi bazı ülkelerin ordularının sahip olduğu yeni teknolojik sistemler de bu süreçte kullanılıyor. Suudi Arabistan'ın askeri sektörlere ayrılması ve ardından ülkenin geniş hava sahasının bu sistemlerle korunması sağlanıyor." dedi.