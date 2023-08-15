  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Muayenede yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan müthiş hizmet

2023-08-15 18:29:26
Muayenede yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan müthiş hizmet

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurumlarında hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanılarak sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran Uzaktan Sağlık Hizmeti Denizli’de gerekli teknolojik altyapısında kamu hastanelerinde uygulanmaya başlandı.

#1
Foto - Muayenede yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan müthiş hizmet

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk uygulamada Denizli Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniğinden randevu alarak Uzaktan Sağlık Hizmeti dahilinde evinde muayene olan Evde Sağlık hastası Atilla Atilla’yı ziyaret etti ve uygulamayı yerinde inceledi.

#2
Foto - Muayenede yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan müthiş hizmet

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, muayene sonrasında Uzaktan Sağlık Hizmeti Sunumu'nun işleyişine yönelik bilgi verdi. Hastaya Evde Sağlık Hizmetleri tarafından muayene olacağı ilgili poliklinikten muayene randevusu oluşturulduktan sonra, muayene saati geldiğinde hastanın e-Nabız üzerinden hekimle görüşmeye başlayabileceğini belirten Öztürk, “Uzaktan sağlık hizmetleri son yıllarda tüm dünyada giderek daha yaygın hala gelen bir hizmet türüdür. Hastaların sağlık hizmetine uzaktan erişmelerine ve sağlık uzmanlarının hastalarının sağlık durumlarını izlemelerine olanak tanır. Tıbbi danışmanlık, teşhis ve tedavi gibi sağlık hizmetlerinin sunulmasında teknolojinin kullanılmasını içerir. Sağlık Bakanlığımız tarafından da hizmet kalitesinin ve hasta memnuniyetinin yükseltilmesi amacıyla Uzaktan Sağlık Hizmeti sunumu ülkemizde başlatılmış olup Denizli’de de gerekli alt yapı sisteminin kurulmasıyla kamu hastanelerimizde uygulanmaya başladı” dedi.

#3
Foto - Muayenede yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan müthiş hizmet

Uzaktan Sağlık Hizmeti'nin hastaların daha kolay, daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde sağlık hizmetlerine erişmelerine imkân sağladığını belirten Uzm. Dr. Berna Öztürk, “Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, hizmetin elverdiği ölçüde muayene edilebilecek. Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirilmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek ve kişiye tıbbi danışmanlık verilebilecek. Uzaktan sağlık hizmetinde konsültasyon veya ikincil görüş talep edilebilecek. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziki olarak müracaat etmesi önerilecek. Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilecek, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilecek. Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilecek. Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapılabilecek. Uygulamayla zaman kaybı önlenecek” diye konuştu.

#4
Foto - Muayenede yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan müthiş hizmet

Uzaktan Sağlık Hizmeti çerçevesinde muayene olan evde sağlık hastası Atilla Atilla da sistemin kendisine büyük kolaylık sağladığını, hastaneye gitmeden gerekli işlemlerini yaptırabildiğini söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Halil Konakçı Hoca’dan müthiş tespit! N’oldu beyler, gerçekler çok mu acıttı?
Gündem

Halil Konakçı Hoca’dan müthiş tespit! N’oldu beyler, gerçekler çok mu acıttı?

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, son günlerde hedefe konan Halil Konakçı Hoca ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı...
Hawaii resmen yok oldu! ‘Süper güç’ ABD ortalarda yok
Dünya

Hawaii resmen yok oldu! ‘Süper güç’ ABD ortalarda yok

ABD'nin Hawaii eyaletinde süren orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 93'e ulaştı, olayın ülkede son 100 yılda en çok can kaybını..
Ortalığı karıştıran CHP-TİP iddiasında yeni gelişme! Bahar Feyzan geri adım atmıyor
Medya

Ortalığı karıştıran CHP-TİP iddiasında yeni gelişme! Bahar Feyzan geri adım atmıyor

Gazeteci Bahar Feyzan, Türkiye İşçi Partisi'ne CHP tarafından 30 milyon lira ödeme yapıldığını iddia etti. TİP'ten ortalığı karıştıran iddia..
Asya ülkesi açıkça 'Bu işi yapamıyoruz' diyerek teklif yaptı: Türkiye ile birlikte üretmek istiyoruz
Ekonomi

Asya ülkesi açıkça 'Bu işi yapamıyoruz' diyerek teklif yaptı: Türkiye ile birlikte üretmek istiyoruz

Pakistanlı kayısı üreticileri, Türkiye ile kapasite artırımı konusunda işbirliği yapmak istiyor. Asya ülkesi bu alandaki üreticileri ülkesin..
Her zammı bilen isim son kulis bilgisini paylaştı! En düşük yeni emekli maaşı o rakam olacak

Her zammı bilen isim son kulis bilgisini paylaştı! En düşük yeni emekli maaşı o rakam olacak
Karlov suikastında flaş gelişme! Mahrem imamının eşi İstanbul'da
Gündem

Karlov suikastında flaş gelişme! Mahrem imamının eşi İstanbul'da

7 yıl önce Ankara’da katıldığı bir fotoğraf sergisinde FETÖ mensubu Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23