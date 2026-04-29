  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yılda bir kez çıkıyor, biiznillah binbir derde deva oluyor! Fiyatı da bedavadan biraz pahalı İkinci el araç satışında önemli değişiklik! Yılmaz Özdil, CHP’yi ve amigo gazetecilerini fena topa tuttu: Bu ayardan sonra sittin sene kendilerine gelemezler Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında Binlerce kilometre ötedeki düşmana “sivrisinek” şoku! Türk İHA’larının gerçek menzili ifşa oldu Fenerbahçe maçında F-16 ve Sikorsky havalandırılmıştı: Tümgeneral görevden alındı “Deli misin?” diyenlere fabrikayla cevap verdi! Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı Acun’un diskalifiye ettiği skandal isim, bakanın yeğeni çıktı! Duyanlar şaştı kaldı Dünyanın gözü kulağı bu projedeydi: Türkiye'nin nükleer denizaltısında son durum belli oldu Süper volkanın altından hazine çıktı! Dünyanın en büyük “beyaz altın” rezervi bulundu! Tam 1,5 trilyon dolar değerinde
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Muadili kendilerinde var ama bu Türk füzesine hayran kaldılar: Sınırları aştı benzersiz bir silah
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ROKETSAN tarafından geliştirilen milli tanksavar füzesi KARAOK ABD basınında gündem oldu. Muadili Javelin olan Karaok için 'sınırları aştı' denildi.

#1
ABD merkezli Defense News internet sitesi bugün bir haberinde, Türkiye'nin KARAOK tanksavar füzesine geniş yer ayırdı. Haberde, KARAOK'un 76 metrede doğrudan isabet, 400 metrede bir başka doğrudan isabet kaydettiği ve ardından 1400 metre ve 2050 metrede üstten saldırı angajmanları gerçekleştirdiği vurgulandı. Bu menzil aralığının önemli olduğu çünkü tanksavar güvenilirliğinin sadece ideal bir mesafedeki başarıyla ölçülmemesi gerektiği dile getirildi.

#2
Haberde, ROKETSAN'ın, çok kısa menzilden angajman zarfının üst kısmına doğru başarılı atışlar gerçekleştirerek, tek bir en iyi durum performansından ziyade savaş alanı esnekliğini başarıyla ortaya koyduğu dile getirildi.

#3
ROKETSAN'ın, omuzdan ateşlenen, ateşle ve unut prensibiyle çalışan, gündüz ve gece operasyonları için görüntüleme kızılötesi arayıcıya sahip kısa menzilli tanksavar füzesi KARAOK'u sunduğunun altı çizildi.

#4
Şirketin, 2,5 km menzil, 125 mm çap, tandem tanksavar savaş başlığı ve hem doğrudan saldırı hem de üstten saldırı modları sunduğu, ayrıca, sistemin tanklar, zırhlı araçlar, muharebe araçları ve beton blok evler gibi güçlendirilmiş mevziler de dahil olmak üzere sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanım için tasarlandığı ifade edildi. Bu da onu sadece ana muharebe tanklarıyla çatışmaktan daha fazlasını yapmayı amaçlayan bir piyade silahı sınıfına yerleştirdiği vurgulandı.

#5
KARAOK'un, dünya çapında savunma tedarik zincirlerinin baskı altında olduğu bir dönemde, yerli tedariki, yerel sürdürülebilirliği ve daha güçlü bir yerli hassas silah üssünü destekleyen, ulusal olarak geliştirilmiş bir tanksavar yeteneğini temsil ettiği dile getirildi. Güvenilir bir yerli kısa menzilli tanksavar sisteminin, Türk Kara Kuvvetlerine doktrini uyarlama, envanteri genişletme ve piyade birliklerini ulusal operasyonel gereksinimlere uygun bir silahla donatma konusunda daha fazla özgürlük sağladığı aktarıldı. NATO için de bunun olumlu bir sinyal olduğu çünkü üye devletlerin kendi modern güdümlü silahlarını sahaya sürdüğünde ve yalnızca dış tedarikçilere güvenmek yerine müttefik ekosistem içinden ek endüstriyel derinlik sağladığında ittifakın dayanıklılığının güçleneceği dile getirildi. 'Korkusuz' ve 'isabeti keskin' olarak nitelendirilen KARAOK'un zırhlı savaşın ortadan kalkmadığı, ancak her açıdan daha çekişmeli hale geldiği bir savaş alanına girdiğinde varlığını düşmana güçlü bir biçimde hissettireceği aktarıldı. önemlidir; burada mobil tanksavar ekipleri kara kuvvetlerinin caydırıcılığının merkezi bir unsuru olmaya devam etmektedir.

#6
KARAOK'un, dört isabet sağlaması nedeniyle değil, füzenin gerçek savaş alanı taleplerini yansıtan dört farklı angajman durumunda performans göstermesi nedeniyle önemli bir füze olduğu dile getirildi. 76 ve 400 metredeki doğrudan isabetler, ardından 1400 ve 2050 metredeki üstten saldırılar, KARAOK'u zaman baskısı ve maruz kalma riski altında zırhlı tehditlerle karşı karşıya kalan piyadeler için pratik bir muharebe silahı olarak sunacağı ifade edildi. Türkiye için bu füzenin, modern kara savaşları için inşa edilmiş ulusal bir tanksavar yeteneğinin güvenilirliğini pekiştireceği, NATO için ise, yetenekli üye devletlerin kendi hassas, mobil ve operasyonel olarak ilgili sistemlerini sahaya sürmeye devam etmesi durumunda müttefik caydırıcılığını güçlü bir biçimde hissettireceği dile getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23