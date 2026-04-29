Muadili kendilerinde var ama bu Türk füzesine hayran kaldılar: Sınırları aştı benzersiz bir silah

KARAOK'un, dünya çapında savunma tedarik zincirlerinin baskı altında olduğu bir dönemde, yerli tedariki, yerel sürdürülebilirliği ve daha güçlü bir yerli hassas silah üssünü destekleyen, ulusal olarak geliştirilmiş bir tanksavar yeteneğini temsil ettiği dile getirildi. Güvenilir bir yerli kısa menzilli tanksavar sisteminin, Türk Kara Kuvvetlerine doktrini uyarlama, envanteri genişletme ve piyade birliklerini ulusal operasyonel gereksinimlere uygun bir silahla donatma konusunda daha fazla özgürlük sağladığı aktarıldı. NATO için de bunun olumlu bir sinyal olduğu çünkü üye devletlerin kendi modern güdümlü silahlarını sahaya sürdüğünde ve yalnızca dış tedarikçilere güvenmek yerine müttefik ekosistem içinden ek endüstriyel derinlik sağladığında ittifakın dayanıklılığının güçleneceği dile getirildi. 'Korkusuz' ve 'isabeti keskin' olarak nitelendirilen KARAOK'un zırhlı savaşın ortadan kalkmadığı, ancak her açıdan daha çekişmeli hale geldiği bir savaş alanına girdiğinde varlığını düşmana güçlü bir biçimde hissettireceği aktarıldı. önemlidir; burada mobil tanksavar ekipleri kara kuvvetlerinin caydırıcılığının merkezi bir unsuru olmaya devam etmektedir.