  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Silivri'de deniz 200 metre çekildi: Deprem habercisi olabilir mi? Murat Ülker’den soğuk duş: Yönetemezsiniz Dededen toruna 40 yıllık gelenek: Tarihi dükkan şifa dağıtıyor: Kış aylarında 90 çeşit turşuya yoğun ilgi Deneyince farkını göreceksiniz! Ter kokusundan kurtulmanın doğal yolu Masal sahnesi değil gerçek! Gökkuşağı Tepeleri kar sonrası hayran bıraktı Yargıtay’dan emeklilikle ilgili çok kritik karar! Bütün hesaplar değişecek İngilizlerin, Çanakkale Cephesi'ndeki oyunu 110 yıl sonra ortaya çıktı Ekranların ifsat projesi Mehmet Ali Erbil’den mide bulandıran rezillik: Bu kez de kakasını anlattı
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
MTV'de son ödeme tarihi yaklaşıyor: Gecikirseniz ceza ödeyebilirsiniz!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

MTV'de son ödeme tarihi yaklaşıyor: Gecikirseniz ceza ödeyebilirsiniz!

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin, 2 Şubat'ta olan ilk ödemesinin yatırılmaması halinde gecikme faizi uygulanacak ve araç muayenesine giremeyecek.

#1
Foto - MTV'de son ödeme tarihi yaklaşıyor: Gecikirseniz ceza ödeyebilirsiniz!

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemelerinde 2 Şubat Pazartesi son gün. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Ödemesini yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kez ödenen MTV'ye ilişkin merak edilenler şöyle:

#2
Foto - MTV'de son ödeme tarihi yaklaşıyor: Gecikirseniz ceza ödeyebilirsiniz!

MTV'DEN KİMLER İSTİSNA? MTV'den genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar muaf. Ayrıca engellilik oranı yüzde 90 ve daha fazla olan kişilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar MTV'den muaf.

#3
Foto - MTV'de son ödeme tarihi yaklaşıyor: Gecikirseniz ceza ödeyebilirsiniz!

HANGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADAR MTV ÖDEYECEK? MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi faktörlere göre değişiyor. Örneğin, motor silindir hacmi 1300 olan ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan 1-3 yaş aralığındaki araç için 6.902 TL, 4-6 yaş 4.807 TL, 7-11 yaş 2.693 TL MTV ödenmesi gerekiyor. 1301- 1600 arası motor silindir hacmi ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan araç sahipleri 1-3 yaşta 12.028 TL, 4-6 yaşta 9.012 TL, 7-11 yaşta 5.220 TL MTV ödeyecek.

#4
Foto - MTV'de son ödeme tarihi yaklaşıyor: Gecikirseniz ceza ödeyebilirsiniz!

ARACINI ŞUBATTA ALAN OCAK MTV'SİNİ ÖDER Mİ? Vergilendirme döneminin ilk 6 ayında satın alınan araçların 1 ay içinde motorlu taşıtlar vergisinin ödenmesi gerekiyor. Yani şubatta sıfır bir araç alan kişi "Ocak ayı geçti, MTV ödemem" diye düşünmesin, çünkü en geç mart ayında yılın ilk MTV taksitini ödemesi gerekecek. İkinci el araç alımında ise zaten satış işlemi borçsuz araçlara yapılabildiği için önceki satıcının ilk taksiti ödemiş olması gerekiyor.

#5
Foto - MTV'de son ödeme tarihi yaklaşıyor: Gecikirseniz ceza ödeyebilirsiniz!

MTV'Sİ ÖDENMEYEN ARACIN KAMUSAL İŞLEMLERİ YAPILIR MI? Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, araçların muayenesinin, alım-satımının yapılabilmesi için MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.

#6
Foto - MTV'de son ödeme tarihi yaklaşıyor: Gecikirseniz ceza ödeyebilirsiniz!

MTV TAKSİTLENDİRİLEBİLİR Mİ? Çok zor durumda olan mükellefler, vadesi geçmiş MTV ve buna bağlı gecikme zamları için aracın kayıtlı olduğu vergi dairesinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında belirlenen şartların sağlanması koşuluyla 36 ayı geçmemek üzere ve tecil faizi alınarak anılan kanuna göre tecil ve taksitlendirme talep edebilir./ kaynak: takvim

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail aşığı sahte alimin oğlu bakın nerede ortaya çıktı: Kürtlere ‘PKK’ saflarında savaşıp ölün’ diyordu
Dünya

İsrail aşığı sahte alimin oğlu bakın nerede ortaya çıktı: Kürtlere ‘PKK’ saflarında savaşıp ölün’ diyordu

Suriye’deki Kürtlere, “SDG/PKK saflarında savaşıp ölün, çocuklarınızı feda edin” çağrıları yapan, İsrail kendilerine yardım ederse, onlar iç..
Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü
Gündem

Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu’na, Türkiye’yi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın vakur dur..
Teröristbaşı Öcalan bile, muhalif medyadan daha tutarlı! Bu kadar mı pervasız oldunuz?
Gündem

Teröristbaşı Öcalan bile, muhalif medyadan daha tutarlı! Bu kadar mı pervasız oldunuz?

Ali Karahasanoğlu, Abdullah Öcalan’ın İmralı tutanaklarındaki CIA ve MOSSAD tespitlerine dikkat çekerek; Suriye operasyonlarına karşı çıkan ..
Alkollü sürücü tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Alkollü sürücü tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobilin, TIR’a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Murat Güllü ve Harun Mutlu, son yolculuklarına uğu..
Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..
Gündem

Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..

İran'da 2023 senesinde bir yolcu otobüsüne yönelik terör saldırısında doğrudan rol aldıkları belirlenen Amanç Karvançi ve Arslan Şeyhi isiml..
Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı
Gündem

Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bulunan bir düğün salonunda düzenlenen nişan törenine katılan 46 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23