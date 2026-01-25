MTV'de son ödeme tarihi yaklaşıyor: Gecikirseniz ceza ödeyebilirsiniz!

MTV'DEN KİMLER İSTİSNA? MTV'den genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar muaf. Ayrıca engellilik oranı yüzde 90 ve daha fazla olan kişilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar MTV'den muaf.