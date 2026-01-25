  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü tam Tedesco'nun istediği gibi! 30 milyon euro bonservisle hemen imza Dün gece Arda Güler'in başına gelenler İspanya'yı çalkaladı! Tüm ülke bunu konuşuyor! Yazık ya! Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Son 15 yılın en kuvvetli yağışı oldu Meğer En-Nesyri'nin teklifi reddetme nedeni buymuş! Olay kararın perde arkası ortaya çıktı Flaş adımı atın artık.. Uduokhai'de opsiyon sorunu: Beşiktaş zorunlu madde istiyor Transferde artık büyük bomba patlayacak! Fenerbahçe'de Kolo Muani adı ön plana çıktı: Kritik karar... Okan buruk rekor kırdı! Efsaneleri geride bıraktı Dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'Kuruluş Orhan' hayranı çıktı! Zorlu şartlarda yaşam mücadelesi! Kar 2 metreyi geçti, çareyi atta buldu Halının altına koyun yeter: Doğal gaz masrafına elveda dedirtiyor!
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Son 15 yılın en kuvvetli yağışı oldu
IHA Giriş Tarihi:

Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Son 15 yılın en kuvvetli yağışı oldu

Sivas’ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı, sert kış şartlarından en çok etkilenen hayvancılıkla uğraşanlar oldu.

#1
Foto - Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Son 15 yılın en kuvvetli yağışı oldu

Sivas'ta günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken yer yer kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Yağan kardan en çok etkilenen hayvancılık yapanlar oldu.

#2
Foto - Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Son 15 yılın en kuvvetli yağışı oldu

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Altınyurt Mahallesi’nde yaşayan Ruşan Atalay, karla kaplanan köyde yollar araç ulaşamına kapandığından ağılına ulaşmak için ata binmek zorunda kaldı.

#3
Foto - Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Son 15 yılın en kuvvetli yağışı oldu

Atalay, atla ulaşabildiği ağıldaki küçükbaş hayvanları dışarı çıkardı. Zorlu şartlar altında hayvanlarını yemleyen Atalay, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

#4
Foto - Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Son 15 yılın en kuvvetli yağışı oldu

"KAR BEREKETTİR" Bu yıl yoğun kar yağdığını belirten Ruşan Atalay, "Bu sene çok yoğun bir kar yağışı var. Son 10-15 yılın en fazla karı yağdı. Şartlarımız zor ama mutluyuz. Kar berekettir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Gündem

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonundan üç milletvekilinin Kasım ayında yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları yayınlandı. İşte..
İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın İsrail'in uykusunu kaçırdı
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın İsrail'in uykusunu kaçırdı

MİT Başkanı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir..
Başsavcı dehşete düşürdü
Dünya

Başsavcı dehşete düşürdü

Sudan Başsavcısı İntisar Ahmed Abdulal, çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla kişinin öldüğünü tespit ettiklerini açıkladı.
Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..
Gündem

Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..

İran'da 2023 senesinde bir yolcu otobüsüne yönelik terör saldırısında doğrudan rol aldıkları belirlenen Amanç Karvançi ve Arslan Şeyhi isiml..
Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı
Gündem

Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bulunan bir düğün salonunda düzenlenen nişan törenine katılan 46 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı...
Washington pes etti! Suriye’de ipler artık Şam’ın elinde!
Dünya

Washington pes etti! Suriye’de ipler artık Şam’ın elinde!

ABD’nin Suriye’den tamamen çekilmeyi değerlendirdiği iddiaları, sahadaki dengeleri değiştirecek yeni bir sürecin kapısını araladı. Amerikan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23