Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Son 15 yılın en kuvvetli yağışı oldu
Sivas’ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı, sert kış şartlarından en çok etkilenen hayvancılıkla uğraşanlar oldu.
Sivas’ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı, sert kış şartlarından en çok etkilenen hayvancılıkla uğraşanlar oldu.
Sivas'ta günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken yer yer kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Yağan kardan en çok etkilenen hayvancılık yapanlar oldu.
Sivas'ın Altınyayla ilçesi Altınyurt Mahallesi’nde yaşayan Ruşan Atalay, karla kaplanan köyde yollar araç ulaşamına kapandığından ağılına ulaşmak için ata binmek zorunda kaldı.
Atalay, atla ulaşabildiği ağıldaki küçükbaş hayvanları dışarı çıkardı. Zorlu şartlar altında hayvanlarını yemleyen Atalay, o anları cep telefonuyla görüntüledi.
"KAR BEREKETTİR" Bu yıl yoğun kar yağdığını belirten Ruşan Atalay, "Bu sene çok yoğun bir kar yağışı var. Son 10-15 yılın en fazla karı yağdı. Şartlarımız zor ama mutluyuz. Kar berekettir" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23