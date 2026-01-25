Dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'Kuruluş Orhan' hayranı çıktı!
Kariyerine dünya devi Inter’de devam eden yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu, atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin hayranı çıktı.
Kuruluş serisini bugüne dek hiç kaçırmadan izleyen Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ile her hafta merakla yeni bölüm bekleyip boş kaldığı anlarda ekran karşısına geçiyor.
Dizinin o kadar fanı olmuş ki, onu dizinin müziğini evin içinde mırıldanırken bulduğunu söylüyor eşi Sinem Hanım... Bu, sıradan bir dizi alışkanlığından daha fazlası.
Yurtdışında yaşayan birçok Türk gibi Hakan Çalhanoğlu da kültürel bağlarını diri tutan hikâyelere yöneliyor. 'Kuruluş Orhan'; mücadeleyi, sabrı ve bir inancın etrafında kenetlenmeyi anlatıyor. Sahada oyun kuran bir futbolcunun, ekranda 'kuruluş' fikrine ilgi duyması tesadüf sayılmaz.
Çalhanoğlu'nun sahadaki rolüyle ekrandaki hikâye arasında şaşırtıcı bir paralellik var. Biri oyunu kuruyor, diğeri devleti. İkisinde de strateji var, beklemek var, doğru anda hamle var.
Belki de bu yüzden bu hikâye ona çok tanıdık geliyor. Futbolcuları çoğunlukla istatistiklerle ve skorlarla konuşuruz. Oysa bu tür küçük detaylar, onların da bizim gibi hikayelerle bağ kurduğunu gösteriyor. Bu futbolun ötesinde bir aidiyet duygusu olsa gerek.
