  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü tam Tedesco'nun istediği gibi! 30 milyon euro bonservisle hemen imza Dün gece Arda Güler'in başına gelenler İspanya'yı çalkaladı! Tüm ülke bunu konuşuyor! Yazık ya! Kar kalınlığı 2 metreyi geçti! Son 15 yılın en kuvvetli yağışı oldu Meğer En-Nesyri'nin teklifi reddetme nedeni buymuş! Olay kararın perde arkası ortaya çıktı Flaş adımı atın artık.. Uduokhai'de opsiyon sorunu: Beşiktaş zorunlu madde istiyor Transferde artık büyük bomba patlayacak! Fenerbahçe'de Kolo Muani adı ön plana çıktı: Kritik karar... Okan buruk rekor kırdı! Efsaneleri geride bıraktı Dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'Kuruluş Orhan' hayranı çıktı! Zorlu şartlarda yaşam mücadelesi! Kar 2 metreyi geçti, çareyi atta buldu Halının altına koyun yeter: Doğal gaz masrafına elveda dedirtiyor!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'Kuruluş Orhan' hayranı çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'Kuruluş Orhan' hayranı çıktı!

Kariyerine dünya devi Inter’de devam eden yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu, atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin hayranı çıktı.

#1
Foto - Dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'Kuruluş Orhan' hayranı çıktı!

Kuruluş serisini bugüne dek hiç kaçırmadan izleyen Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ile her hafta merakla yeni bölüm bekleyip boş kaldığı anlarda ekran karşısına geçiyor.

#2
Foto - Dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'Kuruluş Orhan' hayranı çıktı!

Dizinin o kadar fanı olmuş ki, onu dizinin müziğini evin içinde mırıldanırken bulduğunu söylüyor eşi Sinem Hanım... Bu, sıradan bir dizi alışkanlığından daha fazlası.

#3
Foto - Dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'Kuruluş Orhan' hayranı çıktı!

Yurtdışında yaşayan birçok Türk gibi Hakan Çalhanoğlu da kültürel bağlarını diri tutan hikâyelere yöneliyor. 'Kuruluş Orhan'; mücadeleyi, sabrı ve bir inancın etrafında kenetlenmeyi anlatıyor. Sahada oyun kuran bir futbolcunun, ekranda 'kuruluş' fikrine ilgi duyması tesadüf sayılmaz.

#4
Foto - Dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'Kuruluş Orhan' hayranı çıktı!

Çalhanoğlu'nun sahadaki rolüyle ekrandaki hikâye arasında şaşırtıcı bir paralellik var. Biri oyunu kuruyor, diğeri devleti. İkisinde de strateji var, beklemek var, doğru anda hamle var.

#5
Foto - Dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'Kuruluş Orhan' hayranı çıktı!

Belki de bu yüzden bu hikâye ona çok tanıdık geliyor. Futbolcuları çoğunlukla istatistiklerle ve skorlarla konuşuruz. Oysa bu tür küçük detaylar, onların da bizim gibi hikayelerle bağ kurduğunu gösteriyor. Bu futbolun ötesinde bir aidiyet duygusu olsa gerek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teröristbaşı Öcalan bile, muhalif medyadan daha tutarlı! Bu kadar mı pervasız oldunuz?
Gündem

Teröristbaşı Öcalan bile, muhalif medyadan daha tutarlı! Bu kadar mı pervasız oldunuz?

Ali Karahasanoğlu, Abdullah Öcalan’ın İmralı tutanaklarındaki CIA ve MOSSAD tespitlerine dikkat çekerek; Suriye operasyonlarına karşı çıkan ..
Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! "Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü" denildi, gerçek bambaşka çıktı
Gündem

Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! “Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü” denildi, gerçek bambaşka çıktı

Yeni Türkiye’nin çehresini kabul edemeyen eski Türkiye artığı kemalistler, Türkiye’nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’yı yıpratm..
Alkollü sürücü tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Alkollü sürücü tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobilin, TIR’a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Murat Güllü ve Harun Mutlu, son yolculuklarına uğu..
Başsavcı dehşete düşürdü
Dünya

Başsavcı dehşete düşürdü

Sudan Başsavcısı İntisar Ahmed Abdulal, çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla kişinin öldüğünü tespit ettiklerini açıkladı.
Washington pes etti! Suriye’de ipler artık Şam’ın elinde!
Dünya

Washington pes etti! Suriye’de ipler artık Şam’ın elinde!

ABD’nin Suriye’den tamamen çekilmeyi değerlendirdiği iddiaları, sahadaki dengeleri değiştirecek yeni bir sürecin kapısını araladı. Amerikan ..
Suriyeliler gitsin mi sorusuna ezber bozan cevap! Önce Türk kimlikli Monşerler, Siyonist ve Sabatayist Yahudiler gitsin.
Gündem

Suriyeliler gitsin mi sorusuna ezber bozan cevap! Önce Türk kimlikli Monşerler, Siyonist ve Sabatayist Yahudiler gitsin.

Türkiye'deki sığınmacı tartışmaları devam ederken, bir sokak röportajında vatandaşın verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Özellikle sığ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23