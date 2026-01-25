  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyah-beyaz fotoğraflardan tezgahlara: 40 yıl sonra İstanbul'da torik bereketi! Çok konuşulacak gelişme bu olsa gerek! Yok böyle harekat diyerek duyurdular artık resmen... Dünyaca ünlü takımların dikkatini çekti... Trabzonsporlu Arseniy Batagov, Premier Lig'e transfer oluyor Bütün hesaplar değişecek! Ortaya çıktı yine farkı: Galatasaray iyi ki Osimhen'i almış BAE'den para yağacak Papara Park'a! Müthiş bir gelişme daha kapıda... Deneyince farkını göreceksiniz! Parfümün kalıcılığını arttıran doğal yöntem Yeni uyarı mı bu? Sezon sonu ne olacak? Severek ayrılanlar: Icardi-Galatasaray Sağlık ekipleri karlı yollarda! Eksi 25 derecede hastalara hizmet veriyorlar Başlarında büyük bir dert var artık... Gol kralı yaptı! Sergen Yalçın'a mesaj çekti Fırsat üstüne fırsat! BİM’de 27-30 Ocak 2026 indirimleri dolu dolu geliyor
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! 4 gün sürecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! 4 gün sürecek

İstanbul yarından itibaren, yeni haftaya bahar aylarını andıran sıcaklık değerleriyle giriş yapacak.

#1
Foto - Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! 4 gün sürecek

Bugün parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da yeni haftanın sağanak yağışla başlaması bekleniyor. İşte yeni haftada beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler...

#2
Foto - Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! 4 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak.

#3
Foto - Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! 4 gün sürecek

Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.

#4
Foto - Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! 4 gün sürecek

İç kesimlerin yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! 4 gün sürecek

Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Antalya'da beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodlu uyarıda bulundu.

#6
Foto - Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! 4 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul yeni haftaya sağanak yağışla giriş yapacak.

#7
Foto - Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! 4 gün sürecek

Önceki haftalarda yaşanan dondurucu soğuklar, yeni haftada yerini ılık bir havaya bırakacak ancak pazartesi günü başlaması beklenen sağanak yağışın aralıklarla perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

#8
Foto - Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! 4 gün sürecek

Pazartesi günü İstanbul'un yanı sıra Trakya, Ege ve Akdeniz'in batısında da sağanak bekleniyor.

#9
Foto - Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! 4 gün sürecek

İstanbul yeni haftaya 14 derece hava sıcaklığı ile giriş yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Gündem

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonundan üç milletvekilinin Kasım ayında yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları yayınlandı. İşte..
Oldu olacak Ankara’yı komple kapatın! Anıtkabir’in uzağına bile cami yapmak yasak
Gündem

Oldu olacak Ankara’yı komple kapatın! Anıtkabir’in uzağına bile cami yapmak yasak

Anıtkabir’e yaklaşık 300 metre mesafedeki alanın ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin imar planı, bilirkişi raporuyla bir kez daha yargıy..
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir Hastane kapattı! Sebebini duyunca hak vereceksiniz
Gündem

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir Hastane kapattı! Sebebini duyunca hak vereceksiniz

Vatandaşın "hasta bakılmıyor" feryadı üzerine harekete geçen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir, tebdil-i kıyafe..
Alkollü sürücü tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Alkollü sürücü tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobilin, TIR’a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Murat Güllü ve Harun Mutlu, son yolculuklarına uğu..
Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..
Gündem

Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..

İran'da 2023 senesinde bir yolcu otobüsüne yönelik terör saldırısında doğrudan rol aldıkları belirlenen Amanç Karvançi ve Arslan Şeyhi isiml..
Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı
Gündem

Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bulunan bir düğün salonunda düzenlenen nişan törenine katılan 46 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23