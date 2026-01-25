Meteoroloji’den İstanbul’a yeni uyarı! 4 gün sürecek
İstanbul yarından itibaren, yeni haftaya bahar aylarını andıran sıcaklık değerleriyle giriş yapacak.
Bugün parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da yeni haftanın sağanak yağışla başlaması bekleniyor. İşte yeni haftada beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak.
Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
İç kesimlerin yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Antalya çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Antalya'da beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul yeni haftaya sağanak yağışla giriş yapacak.
Önceki haftalarda yaşanan dondurucu soğuklar, yeni haftada yerini ılık bir havaya bırakacak ancak pazartesi günü başlaması beklenen sağanak yağışın aralıklarla perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Pazartesi günü İstanbul'un yanı sıra Trakya, Ege ve Akdeniz'in batısında da sağanak bekleniyor.
İstanbul yeni haftaya 14 derece hava sıcaklığı ile giriş yapacak.
