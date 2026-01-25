2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları
Küresel ölçekte askeri güç dengelerini ortaya koyan 2026 listesi yayımlandı. Listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.
Dünyanın en güçlü ordularını belirleyen 2026 askeri güç endeksi açıklandı. Personel sayısı, savunma bütçesi, teknolojik kapasite ve lojistik gücün dikkate alındığı listede dikkate çeken bir çok ülke var.
90- Tunus 89- Mozambik 88- Litvanya 87- Paraguay 86- Yeni Zelanda
85- Yemen 84- ÇAD 83- Kenya 82- Umman 81- Bahreyn
80- Bolivya 79- Kuveyt 78- Arnavutluk 77- Türkmenistan 76- Libya
75- Ürdün 74- Hırvatistan 73- Sudan 72- Katar 71- Slovakya
70- Belarus 69- Sri Lanka 68- Avusturya 67- Küba 66- Demokratik Kongo Cumhuriyeti
65- Ekvador 64- Suriye 63- Sırbistan 62- Bulgaristan 61- Belçika
60- Azerbaycan 59- Fas 58- Özbekistan 57- Kazakistan 56- Angola
55- Macaristan 54- Birleşik Arap Emirlikleri 53- Çekya 52- Etiyopya 51- Romanya
50- Venezuela 49- Peru 48- Finlandiya 47- Şili 46- Kolombiya
45- Danimarka 44- İsviçre 43- Irak 42- Malezya 41- Filipinler
40- Güney Afrika 39- Portekiz 38- Norveç 37- Myanmar 36- Hollanda
35- Bangladeş 34- Kuzey Kore 33- Arjantin 32- Meksika 31- Nijerya
30- Yunanistan 29- Singapur 28- Kanada 27- İsveç 26- Cezayir
25- Tayland 24- Suudi Arabistan 23- Vietnam 22- Tayvan 21- Polonya
20- Ukrayna 19- Mısır 18- İspanya 17- Avustralya 16- İran
15- İsrail 14- Pakistan 13- Endonezya 12- Almanya 11- Brezilya
10- İtalya 9- TÜRKİYE 8- Birleşik Krallık 7- Japonya 6- Fransa
5- Güney Kore 4- Hindistan 3- Çin 2- Rusya 1- ABD
