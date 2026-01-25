  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
21
Yeniakit Publisher
2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları
Giriş Tarihi:

2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

Küresel ölçekte askeri güç dengelerini ortaya koyan 2026 listesi yayımlandı. Listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

#1
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

Dünyanın en güçlü ordularını belirleyen 2026 askeri güç endeksi açıklandı. Personel sayısı, savunma bütçesi, teknolojik kapasite ve lojistik gücün dikkate alındığı listede dikkate çeken bir çok ülke var.

#2
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

#3
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

90- Tunus 89- Mozambik 88- Litvanya 87- Paraguay 86- Yeni Zelanda

#4
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

85- Yemen 84- ÇAD 83- Kenya 82- Umman 81- Bahreyn

#5
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

80- Bolivya 79- Kuveyt 78- Arnavutluk 77- Türkmenistan 76- Libya

#6
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

75- Ürdün 74- Hırvatistan 73- Sudan 72- Katar 71- Slovakya

#7
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

70- Belarus 69- Sri Lanka 68- Avusturya 67- Küba 66- Demokratik Kongo Cumhuriyeti

#8
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

65- Ekvador 64- Suriye 63- Sırbistan 62- Bulgaristan 61- Belçika

#9
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

60- Azerbaycan 59- Fas 58- Özbekistan 57- Kazakistan 56- Angola

#10
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

55- Macaristan 54- Birleşik Arap Emirlikleri 53- Çekya 52- Etiyopya 51- Romanya

#11
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

50- Venezuela 49- Peru 48- Finlandiya 47- Şili 46- Kolombiya

#12
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

45- Danimarka 44- İsviçre 43- Irak 42- Malezya 41- Filipinler

#13
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

40- Güney Afrika 39- Portekiz 38- Norveç 37- Myanmar 36- Hollanda

#14
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

35- Bangladeş 34- Kuzey Kore 33- Arjantin 32- Meksika 31- Nijerya

#15
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

30- Yunanistan 29- Singapur 28- Kanada 27- İsveç 26- Cezayir

#16
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

25- Tayland 24- Suudi Arabistan 23- Vietnam 22- Tayvan 21- Polonya

#17
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

20- Ukrayna 19- Mısır 18- İspanya 17- Avustralya 16- İran

#18
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

15- İsrail 14- Pakistan 13- Endonezya 12- Almanya 11- Brezilya

#19
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

10- İtalya 9- TÜRKİYE 8- Birleşik Krallık 7- Japonya 6- Fransa

#20
Foto - 2026 askeri güç endeksi açıklandı! İşte dünyanın en güçlü orduları

5- Güney Kore 4- Hindistan 3- Çin 2- Rusya 1- ABD

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
