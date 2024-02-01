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MSB'den F-16, F-35, Eurofighter açıklaması! O ülkenin cevabı bekleniyor...
Gündem
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MSB'den F-16, F-35, Eurofighter açıklaması! O ülkenin cevabı bekleniyor...

2024-02-01 12:11:51
MSB'den F-16, F-35, Eurofighter açıklaması! O ülkenin cevabı bekleniyor...

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları F-16 tedariki konusu, ABD tarafından yapılan F-35 açıklamaları, Eurofighter konusu ve Kanada’nın savunma sanayii ürünlerine ilişkin ambargoyu kaldırmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - MSB'den F-16, F-35, Eurofighter açıklaması! O ülkenin cevabı bekleniyor...

Kaynaklar, Yunan haber sitelerinde iddia edilen F-16 tedariki ve modernizasyonu konusunu yalanladı.

#2
Foto - MSB'den F-16, F-35, Eurofighter açıklaması! O ülkenin cevabı bekleniyor...

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’den talep edilen F-16 konusundaki sorulara ilişkin şunları söyledi:

#3
Foto - MSB'den F-16, F-35, Eurofighter açıklaması! O ülkenin cevabı bekleniyor...

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda, 40 adet yeni F-16 Blok-70’in tedariki, mevcut 79 adet F-16’nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebimizin ABD kongresindeki onay süreci 26 Ocak’ta başlamıştır. Teklif ve Kabul Mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir.

#4
Foto - MSB'den F-16, F-35, Eurofighter açıklaması! O ülkenin cevabı bekleniyor...

Talep edilen mühimmat istekleri harekât ihtiyaçları, envanter durumu ve teknik gereklilikler göz önüne alınarak detaylı bir çalışma sonucunda yapılmıştır.

#5
Foto - MSB'den F-16, F-35, Eurofighter açıklaması! O ülkenin cevabı bekleniyor...

Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir."

#6
Foto - MSB'den F-16, F-35, Eurofighter açıklaması! O ülkenin cevabı bekleniyor...

Bakanlık kaynakları ayrıca, ABD tarafından yapılan F-35 ile ilgili son açıklamalarına ilişkin de şunları ifade etti:

#7
Foto - MSB'den F-16, F-35, Eurofighter açıklaması! O ülkenin cevabı bekleniyor...

Bu konu çok konuşuldu, tartışıldı. Her iki ülkenin duruşunda şuan herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir. Bu konuda herhangi bir değişiklik veya gelişme olursa bilgilendirme yaparız.

#8
Foto - MSB'den F-16, F-35, Eurofighter açıklaması! O ülkenin cevabı bekleniyor...

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Eurofighter talebinin devam edip etmediğine dair bir soru üzerine de “Talebimiz devam etmektedir. Konsorsiyum ülkelerinden Almanya’nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. Görüşme ve çalışmalara devam edilmektedir” yanıtını verdi.

#9
Foto - MSB'den F-16, F-35, Eurofighter açıklaması! O ülkenin cevabı bekleniyor...

Bakanlık kaynakları, Kanada’nın savunma sanayii ürünlerine ilişkin ambargoyu kaldırmasıyla ilgili de şunları kaydetti: “Kanada tarafından 2019 yılından bu yana çeşitli gerekçelerle ülkemize yönelik savunma malzemelerine uygulanan ihracat kısıtlamaları, NATO çerçevesindeki dayanışma ruhu, ayrıca bölgesel ve uluslararası güvenliği korumayı amaçlayan kolektif çabalarla bağdaşmamakta idi. Kanada tarafından atılan bu son adım olumlu değerlendirilmekle birlikte, müttefiklerimizden beklentimiz ülkemize yönelik her türlü kısıtlamanın tümüyle kaldırılmasıdır. Karşılaştığımız açık veya kapalı ambargo ve kısıtlamalar savunma sanayiinde son yıllardaki millileştirme çabalarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle önemli çalışmalar yürütülen yerli ve milli savunma sanayimize güvenerek destek olmamız gerekmektedir.”

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