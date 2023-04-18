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Spor
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Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

2023-04-18 20:57:58
Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#1
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Sarı kırmızılılar, sezon başında İtalya'dan yaptığı transferlerle dikkatleri çekmişti. Yeni sezon için transfer planlamalarını sürdüren Cimbom, rotasını yine aynı yere çevirdi. Aslan'ın, Roma forması giyen ve Jose Mourinho'nun transfer ettiği o yıldız için devrede olduğu öğrenildi.

#2
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.

#3
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Sarı kırmızılı yönetim gelecek sezon hamleleri için kolları sıvadı.

#4
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Cimbom şu anda zirvede yer aldığı ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

#5
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Şampiyonluk sonrası elde edilecek gelirle de transferlerin yapılması hedefleniyor.

#6
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Yaz transfer döneminde Erden Timur'un yine sahnede olması bekleniyor.

#7
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Sarı kırmızılı taraftarlar geçen sezon olduğu gibi bu yıl da flaş isimleri kadroda görmek istiyor.

#8
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Yönetim yapılacak transferler için teknik direktör Okan Buruk ile sürekli temas halinde.

#9
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Sarı kırmızılı idareciler gündeme gelen isimleri Okan Buruk'un onayına sunuyor.

#10
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Başarılı çalıştırıcının da 'tamam' demesi halinde görüşmeler başlıyor. Galatasaray bu sezon özellikle İtalya'dan yaptığı transferlerle dikkat çekmişti.

#11
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

MOURINHO'NUN GÖZ BEBEĞİ CİMBOM'A! Romapress'te yer alan habere göre Galatasaray, 21 yaşındaki sağ bek Bryan Reynolds'ı kadrosuna katmak istiyor.

#12
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

ASpor'a göre; Genç futbolcu şu anda Belçika Ligi takımlarından KVC Westerlo'da kiralık olarak forma giyiyor.

#13
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

ABD'li oyuncunun haziran ayında kontratının bitmesinin ardından Roma'ya dönmesi bekleniyor.

#14
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Ancak İtalyan ekibi Reynolds'u takımda düşünmüyor.

#15
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Reynolds'un 7 milyon Euro değerinde bir satın alma opsiyonu olsa da Westerlo'nun kısıtlı finansmanı nedeniyle bu ücreti ödemesi beklenmiyor.

#16
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Öte yandan yıldız futbolcuyla Feyenoord'un da ilgilendiği belirtildi.

#17
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Haberde Galatasaray'ın, şubat ayında Zaniolo transferini gerçekleştirirken Bryan Reynolds için de nabız yokladığı ifade edildi.

#18
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Sarı kırmızılılıların gözünün hala Reynolds'ta olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde netleşmesinin beklendiği bildirildi.

#19
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Bryan Reynolds, 2021 yılında Jose Mourinho'nun talebiyle Roma'ya transfer olmuştu.

#20
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Başarılı oyuncu bu sezon ise 28 maça çıktı.

#21
Foto - Mourinho'nun göz bebeği bakın hangi Süper Lig takımına geliyor?

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Bryan Reynolds'un, Roma ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. 1.85 boyundaki sağ bek kariyerinde KV Kortrijk, Dallas ve North Texas SC gibi takımlarda da forma giymişti.

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