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Spor
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Mourinho istedi, Modric'i andırıyor! Yeni transferi duyurdular: Dünyanın gündemini değiştiren yıldıza benzetiliyor…

2024-07-20 18:02:07
Mourinho istedi, Modric'i andırıyor! Yeni transferi duyurdular: Dünyanın gündemini değiştiren yıldıza benzetiliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da tamamlayan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe, dün Kadıköy'de oynanan hazırlık maçında rakibi Hull City'i 5-1'lik skorla mağlup ederken yeni transferler Cenk Tosun, Levent Mercan ve Oğuz Aydın da ilk kez taraftarın karşısına çıktı. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden sarı-lacivertli yönetim, Jose Mourinho'nun takımda görmek istediği ve oyun stiliyle Luka Modric'i andıran sürpriz oyuncu için girişimlere başladı.

#1
Foto - Mourinho istedi, Modric'i andırıyor! Yeni transferi duyurdular: Dünyanın gündemini değiştiren yıldıza benzetiliyor…

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri devam ediyor.

#2
Foto - Mourinho istedi, Modric'i andırıyor! Yeni transferi duyurdular: Dünyanın gündemini değiştiren yıldıza benzetiliyor…

Süper Lig'e Jose Mourinho ile iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı-laciverti takım, transferlerde durmak bilmiyor. İşte Jose Mourinho'nun istediği yeni yıldız oyuncu...

#3
Foto - Mourinho istedi, Modric'i andırıyor! Yeni transferi duyurdular: Dünyanın gündemini değiştiren yıldıza benzetiliyor…

Avusturya kampını tamamlayan ve İstanbul'a dönen Fenerbahçe, dün oynanan hazırlık maçında Hull City'i 5-1'lik skorla mağlup etti.

#4
Foto - Mourinho istedi, Modric'i andırıyor! Yeni transferi duyurdular: Dünyanın gündemini değiştiren yıldıza benzetiliyor…

Oynadığı futbolla taraftarlardan alkış alan Fenerbahçe'de yeni transferler Levent Mercan, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın da Fenerbahçe formasıyla ilk kez Kadıköy'de bir maça çıktı.

#5
Foto - Mourinho istedi, Modric'i andırıyor! Yeni transferi duyurdular: Dünyanın gündemini değiştiren yıldıza benzetiliyor…

Kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Jose Mourinho'nun da özellikle istediği sürpriz bir oyuncu için girişimlere başladı.

#6
Foto - Mourinho istedi, Modric'i andırıyor! Yeni transferi duyurdular: Dünyanın gündemini değiştiren yıldıza benzetiliyor…

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid'den eski öğrencisi Modric'e benzetilen orta saha oyuncusu hakkında kulübünden bilgi alındı.

#7
Foto - Mourinho istedi, Modric'i andırıyor! Yeni transferi duyurdular: Dünyanın gündemini değiştiren yıldıza benzetiliyor…

Portekizli hocanın bu transfere sıcak baktığı ve çalışmaların sürdüğü ifade edildi. İşte Fenerbahçe'nin gündemine gelen o oyuncu...

#8
Foto - Mourinho istedi, Modric'i andırıyor! Yeni transferi duyurdular: Dünyanın gündemini değiştiren yıldıza benzetiliyor…

MOURINHO'NUN ÖZEL İSTEĞİ: SANDER BERGE Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe, Premier Lig'den küme düşen Burnley'de forma giyen Norveçli orta saha Sander Berge'nin durumunu sordu.

#9
Foto - Mourinho istedi, Modric'i andırıyor! Yeni transferi duyurdular: Dünyanın gündemini değiştiren yıldıza benzetiliyor…

Orta saha rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe'nin kısa süre içinde oyuncuya ve kulübüne resmi teklif yapması bekleniyor.

#10
Foto - Mourinho istedi, Modric'i andırıyor! Yeni transferi duyurdular: Dünyanın gündemini değiştiren yıldıza benzetiliyor…

26 yaşındaki Norveçli orta saha Sander Berge, pas kalitesi ve savunma yönüne verdiği destekle göze çarpan bir performans sergiliyor ve oyunuyla Modric'i andırıyor.

#11
Foto - Mourinho istedi, Modric'i andırıyor! Yeni transferi duyurdular: Dünyanın gündemini değiştiren yıldıza benzetiliyor…

Boyu 1.96 olan yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla 40 maça çıkarken 2 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.

#12
Foto - Mourinho istedi, Modric'i andırıyor! Yeni transferi duyurdular: Dünyanın gündemini değiştiren yıldıza benzetiliyor…

Geride bıraktığımız sezonda Premier Lig'de küme düşen Burnley, geçtiğimiz sezon Berge için Sheffield United'a 14 milyon euro bonservis ödemişti.

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