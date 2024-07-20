2024-07-20 18:02:07 Mourinho istedi, Modric'i andırıyor! Yeni transferi duyurdular: Dünyanın gündemini değiştiren yıldıza benzetiliyor…
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da tamamlayan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe, dün Kadıköy'de oynanan hazırlık maçında rakibi Hull City'i 5-1'lik skorla mağlup ederken yeni transferler Cenk Tosun, Levent Mercan ve Oğuz Aydın da ilk kez taraftarın karşısına çıktı. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden sarı-lacivertli yönetim, Jose Mourinho'nun takımda görmek istediği ve oyun stiliyle Luka Modric'i andıran sürpriz oyuncu için girişimlere başladı.