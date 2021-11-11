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Yaşam
4
Motosiklet refüje devrildi

2021-11-11 07:39:16
Motosiklet refüje devrildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde refüje devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

#1
Foto - Alaşehir-Salihli çevre yolunda seyreden Süleyman Canyılmaz (19) idaresindeki plakasız motosiklet refüje devrildi.

Alaşehir-Salihli çevre yolunda seyreden Süleyman Canyılmaz (19) idaresindeki plakasız motosiklet refüje devrildi.

#2
Foto - Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Canyılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Canyılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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