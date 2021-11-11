2021-11-11 07:39:16 Motosiklet refüje devrildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde refüje devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde refüje devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alaşehir-Salihli çevre yolunda seyreden Süleyman Canyılmaz (19) idaresindeki plakasız motosiklet refüje devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Canyılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23