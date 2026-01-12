  • İSTANBUL
Ekonomi
Ünlü banka Mart sonunda dolar kurunun kaç para olacağını duyurdu
Ünlü banka Mart sonunda dolar kurunun kaç para olacağını duyurdu

Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank, Mart ayı sonunda dolar kurunun kaç para olacağına dair çarpıcı bir tahminde bulundu.

Merkez Bankası, Temmuz 2025'te başladığı faiz indirimlerine aralık ayında da devam etti. Temmuzda 300 baz puan, eylülde 250 baz puan, ekimde ise 100 baz puan, aralıkta ise 150 baz puan indirim yapan Merkez, son 4 toplantıda 800 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece temmuzda yüzde 46 olan faiz yüzde 38'e düştü.

Merkez Bankası'nın bu ay da faiz indirimlerine devam edip etmeyeceği araştırılırken, Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank'tan dikkat çeken bir Türkiye raporu geldi.

Commerzbank, Merkez Bankası'ndan 22 Ocak tarihinde 150 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Banka, mevcut ortamda yeni faiz indirimlerinin Türk Lirasında değer kaybına destek olmayacağını belirtiyor.

Alman banka dolar/TL'ye ilişkin de bir tahminde bulundu. Finans devine göre, dolar/TL yılın ilk çeyreğinin sonunda 44 lira seviyesine doğru hareket edecek.

