Motorinde indirim müjdesi!
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinin litre fiyatında da indirim sağladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinin litre fiyatında da indirim sağladı.
Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. ABD-İran savaşında ABD Başkanı Trump'ın saldırıları durdurarak diplomasiye dönmesi petrolde düşüşe neden oldu.
Motorinin litre fiyatında 1,05 lira indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 80 TL, Ankara'da 81.12 TL, İzmir'de ise 81.4 TL oldu.
Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 68.51 TL, Ankara'da 68.22 TL, İzmir'de 68.51 TL'den satılıyor.
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