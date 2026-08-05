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Motorinde indirim müjdesi! Antep usulü künefe nasıl yapılır? tel tel ayrılıyor! Bunu yapanlar pişman olmaz 150 kilometre hız ölüm getirdi! Çarpıp kaçtı Sahte gözlük gözü bozuyor: Tek başına yeterli olmaz... Optisyenler birliği açıkladı! Acele ettiren hatalar
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Motorinde indirim müjdesi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Motorinde indirim müjdesi!

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinin litre fiyatında da indirim sağladı.

#1
Foto - Motorinde indirim müjdesi!

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. ABD-İran savaşında ABD Başkanı Trump'ın saldırıları durdurarak diplomasiye dönmesi petrolde düşüşe neden oldu.

#2
Foto - Motorinde indirim müjdesi!

Motorinin litre fiyatında 1,05 lira indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.

#3
Foto - Motorinde indirim müjdesi!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 80 TL, Ankara'da 81.12 TL, İzmir'de ise 81.4 TL oldu.

#4
Foto - Motorinde indirim müjdesi!

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 68.51 TL, Ankara'da 68.22 TL, İzmir'de 68.51 TL'den satılıyor.

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